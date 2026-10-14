عمرو أحمد: إيران تسعى لتحقيق مكاسب سريعة في المفاوضات مع واشنطن

قال عمرو أحمد خبير الشؤون الإيرانية بالمنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، إنّ إيران تتجه نحو التفاوض وتسعى إلى تحقيق مكسب سريع في المرحلة الحالية، انطلاقًا من اعتقادها بأن عامل الوقت ليس في صالح الرئيس الأمريكي.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، مقدمة برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ طهران لا تنتظر توجيه ضربة أمريكية بعد انتخابات التجديد النصفي، بل تتوقع حدوثها قبل الانتخابات، وتعتبر أن الرئيس الأمريكي يحاول أن يحقق نصرًا في هذه المواجهة، وأن انتظار الانتخابات قد يؤدي إلى خسارة حزبه، بما يجعل أي تصعيد عسكري بعد الانتخابات غير مفيد له من الناحية السياسية، حتى لو أدى إلى تدمير إيران.

وتابع، أن الاستعدادات الإيرانية تشمل عدة مسارات، من بينها تحصين المناطق والمؤسسات النووية، إلى جانب الحشد الشعبي من خلال مبادرة "جان فدا"، التي تقوم على تنظيم عمليات تطوعية في الشوارع بهدف التطوع في الجيش حال اندلاع حرب على الأراضي الإيرانية.

وأشار إلى أن التصريحات العسكرية الأخيرة لقائد القوات البحرية الإيرانية بشأن الوجود البحري والحشد في محيط مضيق هرمز تمثل تطورًا لافتًا، لأن تأمين المضيق ارتبط بصورة رئيسية بالحرس الثوري الإيراني منذ الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988، وليس بالقوات البحرية التي ينصب اهتمامها الأساسي على تأمين البحار المفتوحة وخليج عُمان.

وأوضح خبير الشؤون الإيرانية أن تحركات البحرية الإيرانية تحمل رسائل إلى الخارج مفادها أن المواجهة لا تقتصر على الحرس الثوري، بل تشارك فيها المؤسسة العسكرية الإيرانية ممثلة في الجيش أيضًا.

التكاتف بين مؤسسات الدولة

وذكر، أن هذه التحركات تحمل كذلك رسائل إلى الداخل الإيراني، تتعلق بإظهار حالة من الارتباط والتكاتف بين مؤسسات الدولة في مواجهة التطورات الحالية.