قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأردن وأستراليا يؤكدان دعم سيادة لبنان وحصر السلاح بيد الدولة
متحدث مجلس الوزراء: منصة منتدى مصر 2026 سجلت أكثر من 12 مليون مشاهدة خلال 12 يومًا
غرب إثيوبيا تحت النار.. حظر التجول وانقطاع الكهرباء في جامبيلا بعد هجوم دموي
أحمد موسى: القوات الجوية قوية والرئيس السيسي امتلك رؤية مبكرة لتحديث الأسلحة
عمرو أحمد: إيران تسعى لتحقيق مكاسب سريعة في المفاوضات مع واشنطن
غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه.. القانون يواجه التدخين داخل المصالح الحكومية والمنشآت الصحية
إيلون ماسك بشأن تقييد استخدام شبكة الأقمار الصناعية في أوكرانيا: القرار بيد ترامب
نقيب الأطباء: اكتشفنا التحاق طلاب بكليات الطب بشهادات ثانوية من القسم الأدبي
روسيا تحذر الفصائل اليمنية المسلحة وتطالب بضرورة وقف الاعتداءات على السعودية
وزير الخارجية: إسرائيل تتحمل مسئولية تأخير المرحلة التالية من "اتفاق غزة".. ومصر ترفض التهجير
الخارجية: اتهامات إثيوبيا لمصر أوهام.. ومازال في جعبتنا الكثير بشان ملف السد الإثيوبي
تأجيل محاكمة 62 متهما بخلية الدعم المالي للإخوان في الهرم لـ 30 ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تحذر الفصائل اليمنية المسلحة وتطالب بضرورة وقف الاعتداءات على السعودية

روسيا
روسيا
القسم الخارجي

أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات التي تستهدف الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية، مؤكدة ضرورة وقف الاعتداءات على المنشآت المدنية وحماية السكان، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، بالتزامن مع تجديد موسكو استعدادها لاستقبال اليورانيوم المخصب من إيران إذا اقتضت الحاجة، ضمن الجهود الرامية إلى معالجة الملف النووي الإيراني وخفض التصعيد.

وأوضحت موسكو أن استهداف البنية التحتية المدنية يمثل مصدر قلق بالغ، مشددة على أهمية تجنب توسيع نطاق المواجهات، والامتناع عن توجيه ضربات إلى المنشآت المدنية والمرافق الحيوية. ويأتي الموقف الروسي في أعقاب الهجمات التي طالت منشآت داخل السعودية، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها.

وكانت الخارجية الروسية قد أدانت، في بيان سابق، الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ودعت أطراف الصراع في شبه الجزيرة العربية إلى الامتناع عن استهداف البنية التحتية المدنية، مؤكدة أن تسوية الأزمات الإقليمية ينبغي أن تتم عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، مع مراعاة مصالح دول المنطقة. 

وفي سياق متصل، أكدت روسيا استعدادها لاستقبال اليورانيوم المخصب من إيران ونقله إلى أراضيها إذا تم التوصل إلى تفاهمات تتيح تنفيذ هذه الخطوة، في إطار المساعي الرامية إلى احتواء الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وتقليل المخاوف المرتبطة بمستويات تخصيب اليورانيوم.

ويأتي هذا الطرح امتدادًا لمبادرة روسية سبق أن أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين، تقوم على نقل اليورانيوم المخصب من إيران إلى روسيا، بما قد يتيح التعامل مع جانب من المخاوف الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقال بوتين في تصريحات سابقة إن المقترح لا يزال مطروحًا، وإن موسكو مستعدة للعمل عليه إذا رأى الأطراف المعنيون أنه يمكن أن يسهم في تهدئة الأوضاع. 

ويُعد ملف تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، نظرًا إلى ارتباطه بمستوى التخصيب وكميات المواد النووية المخزنة والضمانات المطلوبة بشأن طبيعة الأنشطة النووية الإيرانية. ويستدعي أي اتفاق بشأن نقل هذه المواد تحديد آليات التنفيذ والتحقق والجهات التي ستشرف على العملية، بما يضمن التزام الأطراف بالتفاهمات المتفق عليها.

وتعكس المواقف الروسية سعي موسكو إلى الدفع نحو مسارات دبلوماسية بالتوازي مع الدعوة إلى حماية المنشآت المدنية في المنطقة. غير أن تنفيذ مقترح نقل اليورانيوم المخصب يظل مرتبطًا بالتوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية، في وقت لا تزال فيه التوترات الإقليمية تلقي بظلالها على فرص التهدئة والتسوية السياسية.

وزارة الخارجية الروسية المملكة العربية السعودية إيران اليورانيوم المخصب الملف النووي الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

مستريح الذهب في الزقازيق - هيثم أحمد رجب

مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

الخطيب

قرار عاجل من المحكمة بشأن مدحت شلبي على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب

محمد هاني

محمد هاني يقترب من التجديد وياسر إبراهيم يلوح بالرحيل.. ماذا يحدث في الأهلي؟

حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي داخل مدرسته في بورسعيد؟

حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي قبل وفاته داخل مدرسته في بورسعيد؟

ترشيحاتنا

100 مليون صحة

وزير الصحة الأسبق: 100 مليون صحة من المبادرات التاريخية.. ولا شيء أغلى من صحة المصريين

زياد عبد التواب

خبير تحول رقمي: الخوارزميات ترسخ الموضوعات المثيرة للجدل فقط وتساعد على انتشار الأكاذيب

نقيب الأطباء

نقيب الأطباء: نعد مقترحًا لتعديل تشريعي يمنع قبول طلاب الطب بمجموع 50% في الجامعات الدولية

بالصور

بذور الشيا.. فوائد لصحة القلب والأمعاء تساعد على الشعور بالشبع

بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع
بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع
بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

ترامب: الرسوم الجمركية تدفع شركات السيارات العالمية لنقل مصانعها إلى الولايات المتحدة

ترامب
ترامب
ترامب

فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين.. تحمى صحة العين و يعزز المناعة

فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين
فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين
فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد