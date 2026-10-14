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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيبولا يغزو كينيا.. السلطات في نيروبي تعلن تسجيل ثاني إصابة

ايبولا
ايبولا
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الصحة الكينية، اليوم الأربعاء، تسجيل ثاني إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد، في تطور مرتبط بالتفشي الحالي للمرض في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط استمرار الإجراءات الاحترازية لتتبع المخالطين ومنع انتشار العدوى.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحالة الجديدة تعود إلى رجل يبلغ من العمر 39 عامًا، تربطه صلة قرابة وثيقة بالمصاب الأول الذي توفي في 5 أكتوبر الجاري، بعدما ثبتت إصابته بالفيروس عقب عودته من الكونغو الديمقراطية.

وأوضحت السلطات الصحية أن المصاب الثاني كان يخضع للحجر الصحي والمراقبة اليومية باعتباره أحد المخالطين للحالة الأولى، قبل أن تظهر عليه الأعراض في 13 أكتوبر، ليجري عزله فورًا ونقله إلى مركز مخصص لتلقي الرعاية الطبية، ثم أكدت الفحوصات إصابته بالفيروس.

وفي إطار جهود احتواء العدوى، تواصل السلطات الكينية تتبع الأشخاص الذين خالطوا المصاب الأول، إذ جرى تحديد هوية 113 شخصًا من إجمالي 128 مخالطًا، فيما يخضع 108 أشخاص للحجر الصحي داخل كينيا، بينما يوجد خمسة آخرون خارج البلاد، وقد أُخطرت السلطات الصحية في الدول المعنية لمتابعة أوضاعهم.

وأكدت وزارة الصحة أن الحالتين مرتبطتان، ولا توجد حتى الآن مؤشرات على انتشار العدوى داخل المجتمع، مشيرة إلى استمرار إجراءات الرصد والفحص، بما يشمل تقييم الأشخاص الذين ربما خالطوا المصاب الثاني منذ ظهور الأعراض عليه. 

وتكثف كينيا إجراءات الفحص الصحي في المطارات والمعابر الحدودية، بالتزامن مع متابعة تطورات التفشي في الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة. ويأتي ذلك في ظل مخاوف من انتقال العدوى عبر التنقلات الإقليمية، بعدما سافر المصاب الأول من الكونغو إلى أوغندا ثم إلى نيروبي.

ويُعد فيروس إيبولا من الأمراض الخطيرة التي تنتقل عبر التلامس المباشر مع دماء المصابين أو سوائل أجسامهم، فيما تواصل السلطات الصحية دعوة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية والإبلاغ عن أي أعراض مشتبه بها، مع التأكيد على أهمية سرعة اكتشاف الحالات وعزلها للحد من انتشار المرض.

وزارة الصحة الكينية فيروس إيبولا الكونغو الكونغو الديمقراطية

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