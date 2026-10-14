عمدة نيويورك يثير غضب تل أبيب.. ممداني يشيد بوقف شراء السندات الإسرائيلية

أشاد عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، بقرار المراقب المالي للمدينة، مارك ليفين، عدم استئناف شراء السندات الإسرائيلية بأموال صناديق التقاعد الخاصة بموظفي البلدية.

زهران ممداني يثير غضب إسرائيل

وقال ممداني خلال مؤتمر صحفي: لا نشتري سندات أي دولة أخرى، ولا أعتقد أنه ينبغي استثناء إسرائيل من ذلك.

وانتقدت صحيفة يديعوت أحرونوت القرار قائلة أنه يتعارض القرار مع التعهد الانتخابي الذي قطعه ليفين، وهو يهودي ومؤيد لإسرائيل، وقال ليفين إنه توصل إلى هذا القرار لأسباب مالية وفنية، وليس لدوافع سياسية.

وفي وقت سابق، رد عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي هاجم خلالها ممداني.

وقال عمدة نيويورك إن نتنياهو استغل خطابه بالأمم المتحدة لتكرار أكاذيب تهدف لتبييض إبادة الفلسطينيين التي ارتكبها، مضيفا أنه لا يمكن لأي كذبة أن تغير حقيقة أن نتنياهو لا يزال مطلوبا بموجب مذكرة توقيف من الجنائية الدولية.

ونشر عمدة مدينة نيويورك مقطع فيديو يوثق لحظة غرس شجرة زيتون في مقر إقامته، وذلك بمشاركة عائلات فلسطينية قادمة من قطاع غزة تزامنا مع خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي في الجمعية العامة الأمم المتحدة.