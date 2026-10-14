الخارجية: اتهامات إثيوبيا لمصر أوهام.. ومازال في جعبتنا الكثير بشان ملف السد الإثيوبي

أكد السفير نادر زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اتهامات إثيوبيا للدولة المصرية بمثابة أوهام وادعاءات غير مقبولة.

وقال نادر زكي في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، :" إثيوبيا تصور أنه هناك مؤامرة خارجية تؤثر على الداخل وتهرب من أزماتها الداخلية".



وتابع نادر زكي :" مصر تلتزم في ملف السد الأثيوبي بمبادئ القانون الدولي ومصر تتفاوض في هذا الملف بحسن نية ".



وأكمل نادر زكي :" مصر تسعى إلى حل دبلوماسي ومسألة التسويف وإضاعة الوقت تعتبر مخالفات للقانون الدولي وإثيوبيا خالفت القانون الدولي عندما لم تحترم مبدأ عدم الإضرار والخطار المسبق ".



ولفت نادر زكي :" القانون الدولي يتيح لنا أدوات كثيرة وفي جعبتنا الكثير ".

