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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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نشأت الديهي: مياه النيل خط أحمر.. وصبر مصر أمام تعنت إثيوبيا «نفد»

نشأت الديهي: مياه النيل خط أحمر وصبر مصر نفد أمام تعنت إثيوبيا
نشأت الديهي: مياه النيل خط أحمر وصبر مصر نفد أمام تعنت إثيوبيا
شيماء جمال

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إندونيسيا، وعقده مباحثات موسعة مع نظيره الإندونيسي، عقب الاستقبال الرسمي والحافل؛ تعكس حضور مصر الفاعل في منطقة شرق آسيا، وتؤكد حرص الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية، انطلاقًا من الروابط الثقافية والتاريخية الوثيقة التي تجمع الجانبين.

وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن الرئيس الإندونيسي أشاد بالعلاقات التاريخية بين البلدين وبالشعب المصري، معتبرًا أن هذه الزيارة تمثل محطة مهمة في ختام الجولة الآسيوية للرئيس السيسي، بما تحمله من دلالات سياسية ودبلوماسية تعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وفي سياق آخر، تطرق إلى ملف سد النهضة والمفاوضات مع إثيوبيا، مشيرًا إلى أن صبر مصر نفد إزاء استمرار المفاوضات دون تحقيق نتائج ملموسة، في ظل ما وصفه بغياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وانسحابه من مسارات التفاوض في اللحظات الحاسمة.

وأوضح أن هذا النهج يثير تساؤلات بشأن طبيعة الأهداف التي تتحرك وفقها السلطة الإثيوبية، وما إذا كانت تراعي مصالح الشعب الإثيوبي أم تنخرط في أجندات لا تخدم استقرار القارة الإفريقية ومصالح شعوبها.

وأكد أن الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره الإندونيسي جدد تمسك مصر بحقوقها المائية في مياه النيل، مشددًا على أن قضية المياه تمثل مسألة وجودية وأمنًا قوميًّا لا يمكن التفريط فيه، وأن النيل خط أحمر بالنسبة للدولة المصرية.

واختتم الديهي بالتأكيد على أن الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي بشأن الحقوق المائية المصرية تحمل دلالات واضحة، مشيرًا إلى أن الجميع يدرك أهمية الخطوط الحمراء التي تعلنها مصر عندما يتعلق الأمر بأمنها القومي وحقوق شعبها في مياه النيل.

مياه النيل مصر إثيوبيا نشأت الديهي عبد الفتاح السيسي إندونيسيا

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