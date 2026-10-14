خارجية اليمن: الصين أبدت حرصا على التحقيق في استخدام الحوثيين لتكنولوجيا صينية

أجرت الحكومة اليمنية محادثات مع بكين بشأن تقارير أفادت بأن ميليشيا الحوثي تسعى لاستخدام تكنولوجيا صينية لصنع أسلحة، في وقت دخلت عملية "فجر اليمن" يومها العاشر على التوالي.

وقالت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، اليوم الأربعاء: "الصينيون شركاء، وقد ناقشنا معهم مسألة المنتجات ذات الاستخدام المزدوج"، وذلك رداً على سؤال لوكالة فرانس برس بشأن تقارير تفيد بأن الحوثيين المدعومين من إيران يسعون للحصول على مكونات صينية للمساعدة في تصنيع أسلحة.

بكين حريصة على التحقيق

وأضافت الزوبة: "كانوا حريصين للغاية على الحصول على أي معلومات حتى يتمكنوا من التحقيق فيها بشأن استخدام الحوثي لتكنولوجيا صينية"، مؤكدة أن "دعم بكين للحكومة اليمنية واضح".

وجاءت هذه التصريحات بعد تقرير حديث صادر عن مركز "كونفليكت آرمامنت ريسيرتش" للأبحاث، ذكر أن الحوثيين كانوا يسعون إلى إنتاج صواريخ باليستية متوسطة المدى متطورة، وتوسيع "سلاسل الإمداد إلى ما يتجاوز شبكات التوريد المرتبطة بإيران".

تقارير: الحوثيون يطورون صاروخ إيراني بمكونات صينية

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الفصائل المسلحة باليمن “الحوثيون” تعمل على تطوير نسخة موجهة بدقة من الصاروخ الباليستي الإيراني "خيبر شكن"، بالاعتماد على مكونات مستوردة من شركات صينية، في خطوة من شأنها توسيع قدراتها الصاروخية بشكل كبير.

ونقلت الصحيفة عن بيانات لمنظمة "أبحاث تسليح النزاعات" البريطانية المستقلة، أن المدى المحتمل للصاروخ الجديد قد يصل إلى نحو 1930 كيلومترا، متجاوزاً مدى النسخة الإيرانية الأصلية البالغ 1400 كيلومتر على الأقل.

ويستند التقرير إلى معلومات قدمتها السلطات اليمنية في يوليو الماضي، بعد اعتراض شحنتين خلال عام 2025، كانتا تحملان معدات صاروخية مموهة داخل بضائع أخرى.

وضمت الشحنات المضبوطة أجزاء معدنية مصنعة حسب الطلب، ومكونات من محرك الصاروخ وهيكله، وزعانف تثبيت للطيران، وأجزاء من محرك يعمل بالوقود الصلب، بالإضافة إلى معدات اختبار ومواد خام وعازل حراري يحمي أجزاء الصاروخ من حرارة الإطلاق الشديدة.