سنتكوم: تدمير سفينة شراعية إيرانية في خليج عمان بعد مراقبتها سفنا حربية أمريكية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم /الأربعاء/، أن القوات الأمريكية دمرت سفينة شراعية تابعًا لإيران، في 6 أكتوبر الجاري، كانت تقوم بمراقبة واستهداف سفن البحرية الأمريكية في خليج عمان.

وذكرت القيادة المركزية - في منشور على حسابها الرسمي بمنصة (إكس) - أنه على مدار الأشهر السبعة الماضية، واصل الحرس الثوري الإيراني استهداف آلاف البحارة المدنيين الذين يمرون عبر المياه الإقليمية بشكل عشوائي، بالإضافة إلى سفن البحرية الأمريكية الحربية.

وأكدت القيادة أنه قد تم إجلاء أفراد الطاقم بأمان قبل تدمير السفينة ، ولا تزال جهود إعادتهم إلى أوطانهم جارية.