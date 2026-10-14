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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد جلال: أزمة التحكيم في القمة ستنتهي إلى لا شيء.. والإخراج تسبب في زيادة الجدل

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد بدران   -  
علا محمد

علّق الناقد الرياضي أحمد جلال على الجدل المثار بشأن القرارات التحكيمية في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن الأزمة ستتزايد خلال الفترة المقبلة، قبل أن تنتهي دون الوصول إلى نتيجة، كما انتقد إخراج المباراة، معتبرًا أنه ساهم في إثارة الجدل حول بعض الحالات.

وقال أحمد جلال، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت في البرنامج الإذاعي «الكلام المظبوط»، إن أزمة التحكيم ستكبر ثم تنتهي إلى لا شيء، مشيرًا إلى أن الزمالك ينتظر اعتذار اتحاد الكرة إذا ثبت وجود أخطاء تحكيمية، بينما يرى أن الأمر قد ينتهي عند توضيح القرارات التي اتخذها الحكم.

وأضاف أن مباراة القمة شهدت جدلًا تحكيميًا بشأن مدى أحقية الزمالك في الحصول على ركلتي جزاء، موضحًا أنه شاهد عددًا من التحليلات التي مالت إلى عدم احتساب ركلة جزاء في لعبة أشرف داري وشيكو بانزا.

وأكد جلال أن اختلاف الآراء بين المحللين بشأن الحالات التحكيمية لا يعني بالضرورة وجود خطأ واضح، موضحًا أن هناك من يرى أحقية الفريق في ركلة جزاء، بينما يرى آخرون عكس ذلك، مشددًا على أن كرة القدم تخضع للقانون ولا توجد قواعد مختلفة للتحكيم وفقًا للأعراف المحلية أو القارية.

وأشار إلى أن الكرة المصرية شهدت خلال السنوات الماضية اتجاهًا نحو السماح بالالتحامات، وهو ما ساهم في زيادة زمن اللعب الفعلي وجعل الالتحامات أكثر قوة، متسائلًا عن سبب العودة إلى اعتبار كل احتكاك داخل منطقة الجزاء مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء.

أحمد جلال ينتقد إخراج مباراة القمة

وانتقد أحمد جلال إخراج مباراة الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن تقطيع الصورة والانتقال المتكرر إلى لقطات الجماهير أثناء اللعب تسببا في استفزاز المشاهدين وزيادة الجدل حول بعض الحالات.

وأوضح أن المقارنة بين لعبة شيكو بانزا مع مروان عطية، واللعبة التي شهدت احتساب ركلة جزاء في مباراة أخرى، أثارت تساؤلات الجماهير بشأن اختلاف القرارات التحكيمية في مواقف متشابهة.

وتطرق جلال إلى اللقطة المثيرة للجدل بشأن خروج الكرة قبل لعبة شيكو بانزا، مؤكدًا أنه لا يستطيع الجزم بتجاوز الكرة خط الملعب من خلال الزوايا المتداولة، لأن بعض زوايا التصوير قد تعطي انطباعات غير دقيقة، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى صورة واضحة تحسم الموقف.

وأضاف أن اختلاف التفسيرات بين خبراء التحكيم بشأن اللقطة، إلى جانب عدم وضوح الصورة المعروضة، ساهم في استمرار الجدل، مؤكدًا أن وجود تصوير واضح من الزاوية المناسبة كان كفيلًا بحسم الأمر وإنهاء الخلاف حول الحالة.

واختتم جلال حديثه بالتأكيد على أن وضوح الصورة كان سيمنع كثيرًا من الجدل المثار، لافتًا إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بقرار الحكم، وإنما أيضًا بغياب اللقطة الواضحة التي تتيح للجماهير والخبراء تقييم الحالة بصورة دقيقة.

الناقد الرياضي أحمد جلال أحمد جلال القرارات التحكيمية الزمالك الأهلي القمة

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