كلام فاضي.. فتحي سند: تصعيد الزمالك ضد اتحاد الكرة هدفه التغطية على الفشل الإداري

انتقد الناقد الرياضي فتحي سند تصعيد إدارة نادي الزمالك ضد اتحاد الكرة، على خلفية الأزمة التحكيمية الأخيرة، وتحديد مهلة 48 ساعة للرد على مطالب النادي، متسائلًا عن الخطوات التي يمكن أن تتخذها الإدارة حال عدم اقتناعها بالرد المنتظر.

وقال فتحي سند، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، إن الزمالك تقدم بأربعة طلبات إلى اتحاد الكرة، تتعلق بالاعتراف بالأخطاء التحكيمية، ومشاهدة الفيديو، والتصريحات المتناقضة لرئيس لجنة الحكام، متسائلًا عن القرارات التي يمكن أن يتخذها الاتحاد بشأن هذه المطالب.

وأضاف الناقد الرياضي: «المشكلة دلوقتي: ماذا لو إن رد اتحاد الكرة جه وما عجبش الزمالك.. هيعملوا إيه؟ وإيه اللي ممكن تاخده الإدارة فيما لو انتهت المهلة ولم تقتنع بالرد؟».

وأشار سند إلى إمكانية وجود أخطاء تحكيمية ضد الزمالك، أو أحقية الفريق في الحصول على ركلة جزاء، لكنه رفض أسلوب التصعيد والبيانات التي وصفها بالخطيرة، معتبرًا أن الأخطاء التحكيمية لا تستدعي بالضرورة الوصول إلى هذا المستوى من التهديدات.

وأكد أن تحديد مهلة 48 ساعة والتلويح بردود فعل قوية يعكسان، من وجهة نظره، محاولة من إدارة الزمالك لصرف الانتباه عن الأزمات الإدارية داخل النادي، قائلًا إن التصعيد في اتجاهات أخرى لن ينجح في تغطية أوجه القصور في إدارة شؤون النادي وكرة القدم.

وشدد فتحي سند على أن معالجة الأزمات لا تكون من خلال إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما بمواجهة المشكلات الحقيقية التي تواجه النادي، محذرًا من أن الاعتماد على التصعيد باعتباره وسيلة لصرف الأنظار قد يؤدي إلى آثار سلبية على المنظومة الكروية.

واختتم الناقد الرياضي حديثه بالتأكيد على انتظاره انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي حددتها إدارة الزمالك لاتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن إثارة الجدل، بحسب تعبيره، لن تكون حلًا للأزمات الإدارية التي يعاني منها النادي.