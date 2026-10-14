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متحدث الوزراء: مخرجات منتدى مصر 2026 ستتضمن خططًا تنفيذية وقرارات بتكليفات زمنية محددة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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متحدث الوزراء: مخرجات منتدى مصر 2026 ستتضمن خططًا تنفيذية وقرارات بتكليفات زمنية محددة

المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء،
المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء،
محمود محسن

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن الهدف الرئيسي لمنتدى مصر 2026، وفقًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتمثل في أن يكون منصة للاستماع إلى شواغل المواطنين والرأي العام، وتبادل النقاش وطرح الرؤى ومناقشة ما تحقق وأبرز التحديات القائمة.

وأضاف أن الحكومة أكدت، وهو ما عبّر عنه رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة، استعدادها لتقبل جميع الآراء والنقد والرأي الآخر، والانفتاح على دراسة مختلف المقترحات التي قُدمت أو ستُناقش خلال المنتدى.

وتابع في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ  المشاركين في المنتدى سيشملون المواطنين الذين طلبوا الحضور، إلى جانب الخبراء والأكاديميين وقادة الفكر وممثلي الأحزاب ونواب البرلمان والمتخصصين في مختلف المجالات، بما يضمن مشاركة مختلف أصحاب المصلحة في جلسات العمل، ومراعاة أطياف المجتمع المصري المتنوعة.

وأشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى خطط تنفيذية وقرارات محددة للتعامل مع خطط الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يجعل مخرجات المنتدى قادرة على تلبية طموحات المواطنين والاستجابة لشواغلهم، وينعكس إيجابيًا على حياتهم ومستوى معيشتهم وجودة الخدمات المقدمة إليهم.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مخرجات المنتدى ستكون أقرب إلى التكليفات، وستتضمن قرارات وخططًا محددة بمواعيد زمنية، مع مراعاة أن بعض السياسات قد تتخذ طابعًا عامًا، بينما ستكون معظم القرارات والمخرجات في صورة خطط تنفيذية ذات أولويات واضحة، يستطيع المواطن من خلالها قياس مدى استجابة الحكومة لمطالبه.

 تنظيم عدد من ورش العمل

وذكر، أن جلسات المنتدى، على مدار أيامه الخمسة، ستتناول 5 محاور أساسية، هي بناء الإنسان، والتنمية وجودة حياة المواطن، والحماية والأمان المجتمعي، وقضايا الاقتصاد، وريادة الأعمال، إلى جانب تنظيم عدد من ورش العمل.

المستشار محمد عادل مجلس الوزراء منتدى مصر 2026 الرئيس عبد الفتاح السيسي المواطنين

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