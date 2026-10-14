مجلس الوزراء يوافق على استكمال صرف تعويضات نزع الملكية لمشروع القطار الكهربائي السريع

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة باستكمال إجراءات صرف قيمة التعويضات المُستحقة للمواطنين ذوي الشأن، وفقاً لكشوف نزع الملكية والمساحات المُحددة بمعرفتها؛ وذلك فيما يخص نزع ملكية المساحات المتداخلة مع بعض مراحل مشروع القطار الكهربائي السريع، باعتباره من أعمال المنفعة العامة.

يأتي ذلك بهدف استكمال تنفيذ مسار المشروع، وفق البرنامج الزمني المُقرر، وذلك في ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي كافة؛ ضمن الأطر الزمنية الموضوعة لها