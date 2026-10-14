قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يحذر من محاولات تزييف الوعي.. ويشدد: مصر تدعم حل الدولتين واستقرار الخليج
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددا بريف القنيطرة في سوريا
أبو الغيط يطالب بإعادة التعريف بقادة حرب أكتوبر: من ينسى هذا التاريخ لا يمكن أن يكون مصريا
رسالة نارية من أبو الغيط لـ سموتريتش: ربما نسوا حرب أكتوبر المرعبة
أبو الغيط: مصر شهدت إنجازات في مختلف القطاعات خلال عهد الرئيس السيسي
أبو الغيط: الشعب المصري أنقذ مصر في 30 يونيو كما فعل بحرب أكتوبر
أبو الغيط: الرئيس السيسي تصدى لتحدي إنقاذ الدولة بعزيمة وإرادة قوية
رد حاسم من السادات.. أبو الغيط يكشف كواليس طرح مصري للانسحاب الإسرائيلي قبل حرب أكتوبر
التشاور الاجتماعي يوصي بمد الدورة النقابية لمدة عام آخر
مفاجآت بالجملة في تشكيل ليفربول أمام لاسك بدوري الأبطال
فرانس برس: السعودية تؤجّل بطولة «Six Kings Slam» العالمية للتنس بعد هجمات الفصائل المسلحة
«أبو الغيط» عن زيارة الرئيس السيسي الآسيوية: مصر تستحق أن تقف بين النمور الآسيوية بالمستوى نفسه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الوزراء يوافق على استكمال صرف تعويضات نزع الملكية لمشروع القطار الكهربائي السريع

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
أ ش أ

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة باستكمال إجراءات صرف قيمة التعويضات المُستحقة للمواطنين ذوي الشأن، وفقاً لكشوف نزع الملكية والمساحات المُحددة بمعرفتها؛ وذلك فيما يخص نزع ملكية المساحات المتداخلة مع بعض مراحل مشروع القطار الكهربائي السريع، باعتباره من أعمال المنفعة العامة.

يأتي ذلك بهدف استكمال تنفيذ مسار المشروع، وفق البرنامج الزمني المُقرر، وذلك في ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من مشروعات النقل الجماعي كافة؛ ضمن الأطر الزمنية الموضوعة لها

مجلس الوزراء الهيئة المصرية إجراءات صرف قيمة التعويضات للمواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

ارتفاع مستمر في سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

ارتفاع جديد.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك مع بداية التعاملات الصباحية

الذهب

عيار 21 بكام؟ أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 14 أكتوبر

صورة ارشيفية

تقلبات جوية حادة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم

حالة الطقس

تقلبات الخريف تبدأ بصدمة دافئة .. الأرصاد تحذّر من حالة الطقس اليوم الأربعاء

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

ترشيحاتنا

سمر الحسيني

سمر الحسيني نجمة أراب أيدول تطرح " زي الفل"

التونسية أمل فتحي تخوض أولى تجاربها الغنائية باللهجة المصرية بأغنية لحظة إدراك

التونسية أمل فتحي تخوض أولى تجاربها الغنائية باللهجة المصرية بأغنية لحظة إدراك

جوري بكر تحتفل بعيد ميلادها برسالة مؤثرة لنفسها: «كل سنة وأنا الست اللي مهما حاولت الدنيا

جوري بكر تحتفل بعيد ميلادها: «كل سنة وأنا الست اللي مهما حاولت الدنيا تكسرها تقوم أقوى»

بالصور

هيفاء وهبي وبسنت شوقي ..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟
هيفاء وهبى و بسنت شوقى..الفستان الأبيض بالدانتيل يخطف الأنظار | أي إطلالة كانت الأجمل؟

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة
أمينة خليل تثير الجدل بإطلالة ملفتة وجريئة

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد التراجع.. بكام الجنيه والسبيكة؟

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم
نور اللبنانية تبرز جمالها بمكياج ناعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد