متحدث مجلس الوزراء: منصة منتدى مصر 2026 سجلت أكثر من 12 مليون مشاهدة خلال 12 يومًا

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة بدأت استعداداتها لعقد منتدى مصر 2026 منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيمه، موضحًا أن الاستعدادات شملت عدة محاور، في مقدمتها إطلاق المنصة الإلكترونية والموقع الرسمي للمنتدى.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عدد طلبات الراغبين في حضور إحدى جلسات المنتدى بلغ 61 ألفًا و300 طلب حتى يوم 12 أكتوبر، موعد إغلاق باب التسجيل، إلى جانب تقديم أكثر من 3500 مقترح وإسهام من المواطنين تعكس أولوياتهم ومقترحاتهم بشأن جلسات الحوار.

وتابع، أنّ الموقع الإلكتروني سجل أكثر من 12 مليون مشاهدة خلال الأيام الـ12 الأولى منذ إطلاق المنصة في الأول من أكتوبر، لافتًا، إلى أنّ المسار الثاني للاستعدادات تضمن عقد العديد من الجلسات وورش العمل في الجامعات المصرية، بالتعاون مع عدد من مراكز الفكر والمثقفين وصناع وقادة الرأي، من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن الجلسة الأخيرة من هذه اللقاءات عُقدت اليوم، وأن المناقشات تناولت جميع المحاور المقرر طرحها خلال المنتدى.

تحديد الملفات التي ستطرحها الحكومة خلال المنتدى

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المسار الثالث يتمثل في الاجتماعات المتتالية التي يعقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء لتحديد الملفات التي ستطرحها الحكومة خلال المنتدى، ورؤيتها لما تحقق من إنجازات، إلى جانب التحديات القائمة والتصورات المقترحة للتعامل معها، في ضوء ما رصدته الحكومة خلال الفترة الماضية من شواغل واهتمامات الرأي العام.