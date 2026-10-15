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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يعلن استثمارات بـ21 مليار دولار لإنشاء منشأتين لتصنيع أشباه الموصلات بولاية نيويورك

ترامب
ترامب
أ ش أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن شركة «جلوبال فاوندريز» ووزارة التجارة الأمريكية، بقيادة الوزير هوارد لوتنيك، أعلنتا استثمارات بقيمة 21 مليار دولار لإنشاء منشأتين عملاقتين جديدتين لتصنيع أشباه الموصلات في مدينة مالطا بولاية نيويورك.

وقال ترامب - في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" اليوم - إن هذه الاستثمارات ستوفر 27 ألف وظيفة بأجور مرتفعة في قطاعي الإنشاءات وسلاسل الإمداد، إلى جانب أكثر من ألف وظيفة أخرى تتطلب مهارات عالية في قطاع التصنيع بولاية نيويورك.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن اليابان ستوفر، في ظل قيادته، رأس المال اللازم لتمويل الاستثمار البالغ 21 مليار دولار، معتبرًا أن الاتفاق يأتي ضمن الصفقات التجارية التي أبرمتها إدارته بهدف إنعاش القاعدة الصناعية الأمريكية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتعزيز الأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة.

وأشار ترامب إلى أن إدارته تعمل على تحويل الالتزامات الاستثمارية المقدمة من اليابان وكوريا الجنوبية إلى مشروعات إنشائية ضخمة، مؤكدًا أن هذه الاتفاقات ستسهم في زيادة إنتاج أشباه الموصلات والطاقة، وتعزيز أمن الطاقة، وتوفير مزيد من فرص العمل في الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب عن اتفاق إضافي مع شركة "جلوبال فاوندريز" يحصل بموجبه دافعو الضرائب الأمريكيون على أسهم في الشركة، موضحا أن وزارة التجارة ستستثمر 955 مليون دولار في مجالات الفوتونيات السيليكونية، وتقنية السيليكون والجرمانيوم، والتغليف المتقدم للرقائق الإلكترونية.

وأوضح أن هذه الاستثمارات سترفع إجمالي استثمارات الوزارة إلى 1.63 مليار دولار، فيما تتجاوز حصة الحكومة الأمريكية ملياري دولار.

واعتبر ترامب أن إدارته هي الأولى التي نجحت في تحويل المنح الحكومية إلى عوائد مالية لصالح الولايات المتحدة، واصفًا نفسه "برجل أعمال عظيم الذي يدير أعظم اقتصاد في العالم".

وفي تدوينة أخرى عبر منصته "تروث سوشيال"، أعلن ترامب أن مشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال (Alaska LNG)، الذي وصفه بأكبر مشروع للبنية التحتية للطاقة في تاريخ الولاية، يشهد استثمارات والتزامات شراء جديدة من كوريا الجنوبية.

وقال ترامب إنه أطلق المشروع خلال زيارته الأخيرة إلى ألاسكا، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية ستقدم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في البنية التحتية للمشروع، وذلك في إطار اتفاق التجارة والاستثمار المبرم معها.

ووصف الاتفاق بأنه الأكبر من نوعه في التاريخ، وأشار إلى أن المشروع أصبح تابعا للحكومة الفيدرالية الأمريكية، مؤكدا استكمال جميع التصاريح والموافقات اللازمة، وأنه بات جاهزا للتنفيذ.

واعتبر ترامب أن المشروع هو الأكبر في تاريخ ألاسكا، قائلا إن إطلاقه لم يكن ليتحقق لولا وجوده في البيت الأبيض.

ترامب وزارة التجارة الأمريكية عملاقتين جديدتين مالطا

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