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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل فتة فول بمذاق لا يقاوم

فتة فول
فتة فول

فتة فول من الأكلات الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك يتمتع بمذاق لذيذ و غير تقليدي.

قدمت الشيف نورا السادات، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل فتة فول فيما يلي:

مقادير فتة فول 


● فول مدمس

● بصل مفروم

● فلفل حار حلقات

● فلفل رومي مفروم

● فلفل حلو مفروم أحمر

● بقدونس

● ثوم

● صلصة طماطم

● طماطم مكعبات صغيرة

● ملح وفلفل

● كمون

● ليمون

● طحينة

● خل

● زيت زيتون

● خبز شامي مكعبات محمر

طريقة تحضير فتة فول


للفول:

يشوح البصل والثوم والفلفل الرومي والحار والفول والكمون والفلفل والملح والخضرة والخل وعصير الليمون.


للصلصة:

يشوح الثوم والفلفل الرومي والصلصة والملح والفلفل والطماطم والفلفل الرومي الأحمر والماء.
يقلب كل الخليط ويترك على النار يتسبك.
يوضع الخبز في طبق التقديم.
يضاف خليط الفول على الخبز.
يضاف خليط الصلصة.
يضاف البقدونس على الوجه، ويقدم.

فتة فول طريقة تحضير فتة فول مقادير فتة فول طريقة عمل فتة فول

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