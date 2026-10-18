بـ نصف كيلو لحمة مفرومة بس أعملي تورتيلا بحشوة الكفتة

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل تورتيلا بحشوة الكفتة، التي تعد من الأطباق الجديدة والمختلفة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأسرتك بمذاق لا يقاوم.

مقادير تورتيلا بحشوة الكفتة

● نصف كيلو لحمة مفرومة

● ١ بصل مفروم

● بقدونس

● فلفل حار

● ١ ملعقة كبيرة سمنة

● ملح فلفل

● ١ ملعقة صغيرة بودرة ثوم

● ١ ملعقة صغيرة بهار لحمة

● ١ ملعقة صغيرة بودرة بصل

● ١/٢ ملعقة صغيرة قرفة

● ١/٢ملعقة صغيرة بابريكا

● خبز تورتيلا

● رشة زيت

● أطعواد خشبية

للصوص

● ٢ملعقة كبيرة صلصة طماطم

● ١ ملعقة كبيرة زيت

● ١ملعقة صغيرة بابريكا

● ١ ملعقة كبيرة شطة

صلصة الزبادي:

● ١ كوب زبادي

● ٢ فص ثوم مفروم ناعم

للوجه

● بقدونس ورمان



طريقة تحضير تورتيلا بحشوة الكفتة

يخلط اللحم مع البصل والبقدونس والفلفل الحار وبهارات اللحمة والملح والفلفل وبودرة البصل والقرفة والبابريكا

يقطع التورتيلا بشكل مربع

ثم يوضع تورتيلا ثم طبقة من خليط اللحمة وتعاد الخطوة حتى الانتهاء من الكمية

ثم يقطع مربعات ويثبت بأسياخ شيش طاووك

تخلط مقادير الصوص ويدهن التورتيلا بها

ثم يخبز في الفرن

ويقدم مع صوص الزبادي.