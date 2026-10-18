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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كيك التفاح والحبهان

كيك التفاح والحبهان
كيك التفاح والحبهان
نهى هجرس

تعد كيك التفاح والحبهان، من المخبوزات المختلفة والمميزة التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة وسهلة.

مقادير كيك التفاح والحبهان

225 جرام دقيق متعدد الاستخدامات

175 جرام سكر

½ ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة حبهان مطحون

75 مل زيت

1 بيضة

75 مل لبن رائب

ملعقة صغيرة فانيليا

450 جرام تفاح، مقشر ومنزوع البذور ومقطع إلى مكعبات 

للتوبينج الستريوسل :

50 جرام زبدة، طرية

70 جرام سكر

1 و ½ ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

ملعقة صغيرة حبهان مطحون

¼ ملعقة صغيرة ملح

70 جرام دقيق متعدد الاستخدام

طريقة تحضير كيك التفاح والحبهان

سخني الفرن إلى 180°C. بعد ذلك، ادهن قالب (تشيز كيك) مقاس 20 إلى 24 سم

بطني القاع بدائرة من ورق الزبدة ورش الجوانب بقليل من الدقيق الإضافي لمنع الالتصاق.

لتحضير الكيك: اخلطي الدقيق والسكر والملح والبيكنج بودر والحبهان في وعاء كبير.

في المنتصف ضيفي الزيت والبيض واللبن الرائب والفانيليا.

سيكون الخليط سميكًا جدًا، ضيفي التفاح المقطع وقلبي فقط حتى يندمج .

لتحضير الستريوسل، اخلط الزبدة مع السكر والقرفة والحبهان والملح.

يجب أن يصبح الخليط خفيفًا وكريميًا وعطريًا، بعد ذلك ضعي الدقيق

يجب أن تحصلي على خليط مفتت يشبه قوام عجينة البسكويت ولكنه لا يلتصق بيديك.

وزعي الخليط فوق سطح الكيك بالتساوي قدر الإمكان، ثم اخبز الكيك لمدة 45 إلى 60 دقيقة (حسب حجم القالب)، مع الفحص من وقت لآخر بعد 45 دقيقة حتى يخرج عود الأسنان نظيفًا في الغالب مع بعض الفتات الرطبة

كيك كيك التفاح والحبهان طريقة عمل كيك التفاح والحبهان مقادير كيك التفاح والحبهان

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