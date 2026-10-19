أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، أنه تم إغلاق مداخل متحف اللوفر في باريس بسبب الاحتجاجات، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وعلقت الدكتورة منال خليفة، عضو حزب النهضة الفرنسي، على اتساع رقعة الاحتجاجات في فرنسا وانضمام فئات اجتماعية مختلفة إليها، قائلة إن الاحتجاجات بدأت بتحركات طلابية ذات مطالب واضحة، تتعلق بتحسين النظام التعليمي، وتطوير ظروف الدراسة في المدارس، وتوفير المعلمين، مشيرة إلى أن الأمور كانت تحت السيطرة.

الحكومة الفرنسية

وأضافت أن انضمام شرائح اجتماعية متعددة إلى الحراك، وتوسع نطاق المطالب المطروحة، جعلا مهمة الحكومة أكثر صعوبة، خاصة في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية الهشة التي تمر بها فرنسا، ولكن عندما تتنوع الطلبات أصبح من الصعب جدا على الحكومة الفرنسية التجاوب وتقديم بعض التحسينات للمطالب الشعبية.

