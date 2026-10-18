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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الاستعلام عن الأحكام الجنائية وأحكام الأسرة.. الخطوات والشروط

محكمة
محكمة
قسم الخدمات

​في إطار خطط الدولة الشاملة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية، تواصل منصة «مصر الرقمية» تقديم خدماتها الإلكترونية المتاحة للمواطنين على مدار الساعة، والتي تهدف إلى توفير الوقت والجهد وتخفيف التكدس عن الجهات القضائية والشرطية، وتأتي في مقدمة هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية وقضايا محاكم الأسرة بكل سهولة ويسر.

​خطوات الاستعلام عن الأحكام الجنائية

و​تتيح منصة مصر الرقمية للمواطنين إمكانية الاستعلام عن الأحكام الجنائية المسجلة ضدهم أو المتابعة القضائية إلكترونياً، وذلك من خلال الخطوات التالية:

محكمة جنوب سيناء
  • ​الدخول على الموقع الرسمي لمنصة «مصر الرقمية» عبر المتصفح.
  • ​تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي (الرقم القومي وكلمة المرور)، أو إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب سابق.
  • ​اختيار تبويب «القضايا» من قائمة الخدمات المتاحة.
هيئة الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط
  • ​الضغط على خدمة «الاستعلام عن الأحكام الجنائية» أو الخدمات المرتبطة بقطاع المحاكم والنيابات.
  • ​إدخال البيانات المطلوبة بدقة (مثل الرقم القومي والبيانات الشخصية).
  • ​الضغط على "استعلام" لتظهر النتيجة وحالة الأحكام المسجلة فوراً.

​الاستعلام عن قضايا وأحكام الأسرة

محكمة جنايات الجيزة

​وفي السياق ذاته، وفرت المنصة خدمة مخصصة لمتابعة قضايا محاكم الأسرة والنزاعات المرتبطة بالأحوال الشخصية، بما يسهل على المتقاضين معرفة مواعيد الجلسات وقرارات الأحكام الصادرة دون الحاجة للذهاب إلى المقار القضائية، وتتمثل الخطوات في:

  • ​الدخول على منصة «مصر الرقمية» وتسجيل الدخول.
محكمة شمال القاهرة بالعباسية
  • ​الانتقال إلى قسم خدمات «محاكم الأسرة» أو القضايا المدنية.
  • ​اختيار الخدمة المراد الاستعلام عنها (مثل الاستعلام عن موقف دعوى أو منطوق حكم).
  • ​إدخال بيانات القضية المطلوبة (رقم القضية، السنة، والدرجة القضائية أو المحكمة المختصة).
محكمة القاهرة الجديدة في التجمع الخامس
  • ​الضغط على "بحث" لعرض كافة التفاصيل الخاصة بالقضية والقرارات الصادرة فيها.

​مزايا المنصة والتحول الرقمي

و​تأتي هذه الخدمات الإلكترونية ضمن حزمة واسعة من الخدمات التي تطلقها وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

محكمة السادس من أكتوبر

 والتي تهدف إلى إرساء قواعد العدالة الناجزة، وتعزيز الشفافية، وتمكين المواطنين من متابعة قضاياهم القانونية بضغطة زر واحدة ومن أي مكان، دون تحمل عناء التنقل والانتظار الطويل.

الأحكام الجنائية قضايا الأسرة أحكام الأسرة حكم جنائي الاستعلام عن الأحكام منصة مصر الرقمية

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