الجيش السوداني: إسقاط مسيرتين لمليشيا الدعم السريع بالخرطوم..و11 قتيلا غرب دارفور

كشف مصدر في الجيش السوداني عن نجاح الجيش في التصدي لهجمات المتمردين وإسقاط مسيرتين لمليشيا الدعم السريع شرقي العاصمة الخرطوم.

وقال المصدر في الجيش السوداني أنهم صدوا هجوم لمليشيا الدعم السريع على منطقة البركة جنوب شرقي إقليم النيل الأزرق.

يأتي ذلك، فيما قُتل 11 شخصًا وأصيب 5 آخرون، معظمهم من النساء والأطفال، في هجوم بطائرة مسيّرة لقوات متمردي «الدعم السريع»، استهدف مخيمًا للنازحين في ولاية غرب دارفور غربي السودان، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا» عن وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في حكومة إقليم دارفور، بابكر حمدين، أن الهجوم وقع السبت في منطقة حجر سناكيت، التابعة لمحلية سربا، قرب الحدود السودانية التشادية.

وأوضح حمدين أن الحصيلة الأولية للهجوم بلغت 11 قتيلًا و5 جرحى، معظمهم من النساء والأطفال، متهمًا قوات «الدعم السريع» باستهداف المدنيين ومخيمات النزوح في الإقليم.

وأكد أن الضحايا كانوا قد فروا العام الماضي من قرى نرومة وكرملية وقرمبة، بعدما أُحرقت منازلهم ونُهبت ممتلكاتهم، قبل أن يلجأوا إلى منطقة حجر سناكيت بحثًا عن الأمان.

واعتبر الوزير أن استهداف النازحين يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، محذرًا من أن استمرار الصمت الدولي إزاء الاعتداءات على المدنيين يشجّع على ارتكاب مزيد من الانتهاكات ويكرّس الإفلات من العقاب.

ويأتي الهجوم في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» منذ أبريل 2023 التي قادت البلاد إلى الفوضى والقتل، والتي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية وتدهور الأوضاع المعيشية في إقليم دارفور ومناطق أخرى من البلاد.

