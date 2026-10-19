اليابان تسعى لحل النزاع الإقليمي مع روسيا بعد 70 عاما من الإعلان المشترك

تعهدت الحكومة اليابانية بمواصلة السعي للتوصل إلى حل مع روسيا بشأن نزاع إقليمي طويل الأمد حول مجموعة من الجزر قبالة هوكايدو، وذلك تزامنا مع مرور 70 عاما على صدور إعلان مشترك ينص على استعادة جزئية لهذه الأراضي.

وقال مينورو كيهارا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني - خلال مؤتمر صحفي في طوكيو اليوم الاثنين - "حتى في ظل الحالة المتدهورة للعلاقات اليابانية الروسية، سنواصل إجراء الاتصالات اللازمة مع الجانب الروسي، وسنعمل على كسر الجمود الحالي"، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.

وينص اتفاق عام 1956 - الذي طبعت بموجبه اليابان والاتحاد السوفيتي آنذاك علاقاتهما الدبلوماسية - على إعادة اثنتين من الجزر الأربع المتنازع عليها (وهما جزيرة شيكوتان ومجموعة جزر هابوماي) بعد إبرام معاهدة سلام. وتعرف هذه الجزر في اليابان باسم "الأراضي الشمالية"، بينما تطلق عليها روسيا اسم "جزر الكوريل الجنوبية".

وقد حال هذا النزاع القائم منذ عقود - الذي يشمل أيضا جزيرتي كوناشيري وإيتوروفو - دون توقيع معاهدة سلام بين البلدين منذ الحرب العالمية الثانية. وتزعم طوكيو أن الاتحاد السوفيتي استولى على هذه الجزر بشكل غير قانوني بعيد استسلام اليابان في أغسطس 1945، في حين تؤكد موسكو أن سيطرتها عليها كانت مشروعة.

وكانت اليابان وروسيا قد اتفقتا عام 2018 على المضي قدما في المفاوضات استنادا إلى ذلك الإعلان المشترك، لكن المحادثات علقت في عام 2022 عقب التدخل الروسي في أوكرانيا. ولا تزال فرص استئناف المفاوضات ضئيلة، لا سيما في ظل تدهور العلاقات نتيجة مشاركة اليابان في فرض عقوبات على موسكو.

وقد ازدادت العلاقات سوءا في الآونة الأخيرة، حيث احتجت اليابان على زيارة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إحدى تلك الجزر في شهر أغسطس الماضي.