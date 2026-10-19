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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: مستمرون في البحث عن فرص لإنهاء الحرب الروسية ـ الأوكرانية

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

 أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم / الاثنين / ، أن الإدارة الامريكية مستمرة في البحث عن فرص لإنهاء الحرب الروسية ـ الأوكرانية، وذلك في تصريحات للصحفيين فور وصوله إلى مدينة سمرقند ثاني أكبر مدينة في أوزبكستان.

وقال روبيو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لديه رغبة أكيدة في إنهاء الحرب الروسية الاوكرانية، موضحا أن تعليق تطبيق العقوبات على روسيا فرصة لانجاح المحادثات بين الجانبين.

وأضاف أن الرئيس ترامب ملتزم بمواصلة المساعي حتى إنهاء الحرب، معتبرًا أن الأزمة الأوكرانية الروسية معقدة، ولكن ستتواصل المساعي الدبلوماسية الأمريكية لإنهائها.

ويقوم روبيو بزيارة مدينة سمرقند برفقة ممثلين عن أكثر من 200 شركة أمريكية، في خطوة تهدف إلى توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التعاون الأمني بين واشنطن ودول آسيا الوسطى الخمس، في إطار تحرك أمريكي لزيادة الحضور الاقتصادي والاستراتيجي في المنطقة .

وفي معرض رده على سؤال حول احتمال عقد اجتماع يضم رئيسي أمريكا وروسيا فلاديمير بوتين، والزعيم الصيني شي جين بينغ، للتفاوض بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا المستمر منذ 4 سنوات، قال روبيو: "لقد جرى الحديث عن عقد اجتماع، لا أعرف ما إذا كان قد تم تأكيده بشكل نهائي، لكن الرئيس كان واضحاً؛ فهو يرغب في أن تنتهي الحرب بين أوكرانيا وروسيا".

وزير الخارجية الأمريكي امريكا سمرقند

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