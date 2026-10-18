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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بـ«مستقبل وطن» يطالب بوضع استراتيجية وطنية لدعم الصادرات خلال منتدى مصر

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026

طالب علي سالم الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن بوضع محاور حول  استراتيجية وطنية تعظيم الصادرات المصرية خلال جلسات منتدى مصر 2026 .

منتدى مصر 2026

وقال "سالم" خلال تصريحات صحفية إن منتدى مصر 2026، سيكون منصة هامة يجتمع في رجال الاقتصاد والمصنعين والمستثمرين لذلك من المهم مناقشة أبرز معوقات زيادة الصادرات  ووضع حلول واضحة من بينها دعم المصدرين.


وأضاف الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن  أنه من بين النقاط التي ينبغي وضعها في الحسبان أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والمصدرين والمستثمرين  دعم تنافسية المنتجات المصرية والعمل على فتح إلى أسواق جديدة للمنتج المصري.

تقييم أثر السياسات والمشروعات

وأشار "سالم"  إلى أهمية تقييم أثر السياسات والمشروعات خلال الفترة الماضية وخلق بيئة انتاجية جاذبة لمختلف الاستثمارات المحلية والأجنبية والعمل على دعم وتشجيع الصناعة والصادرات الزراعية من خلال   خفض التكلفة ووضع مميزات من بينها خفض الضرائب والفائدة على القروض وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

وأكد  الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن أن أحد أهم مميزات الاستراتيجية الوطنية  لدعم الصادرات  وضع مستهدفات مستقبلية واضحة لزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وخلق فرص عمل مستدامة في جميع المجالات وتوفير العملة الاجنبية مما يساعد في دعم المشروعات المختلفة ودعم النمو الاقتصادي .

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