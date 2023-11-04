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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معرض للمنتجات الحرفية واليدوية بنادي ألعاب دمنهور بالبحيرة

معرض نادي العاب دمنهور
معرض نادي العاب دمنهور

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بقيادة إبراهيم خضر ( إدارة التدريب والمشروعات - تمكين الشباب) معرض المنتجات الحرفية واليدوية بقاعة وجيه اباظه بنادي العاب دمنهور وذلك بمشاركة 33 عارض حيث شهد المعرض إقبالا متزايدا من الأعضاء والشباب لشراء المنتجات المعروضة والتحف والزخارف والصور وغيرها من المنتجات المصنوعة يدويا.

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كما اثنوا على عرض للمنح التدريبية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة مع عدد من المؤسسات والمنظمات لضمان جودة التدريبات وكفاءته.

وأشارت الدكتورة/  نهال بلبع الى جهود محافظة البحيرة فى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  ومساعدة الشباب العاملين بها على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية لدعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية وتلبية احتياجات الأسواق من تلك المنتجات

ذلك تحت رعايه الدكتوره نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، و في إطار توجهات الدولة لإحياء الحرف اليدوية والتراثية و مساعدة الشباب علي التسويق لمنتجاتهم والعمل علي تقليل البطالة وتعزيز آليات عرض وتسويق المنتجات ووصولها إلى الأسواق.

البحيرة الحرف اليدوية والتراثية الشباب والرياضة العاب دمنهور المنتجات الحرفية واليدوية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قطاع الحرف اليدوية مديرية الشباب والرياضة محافظة البحيرة وزارة الشباب والرياضة نادي ألعاب دمنهور نائب محافظ البحيرة

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