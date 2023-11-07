إزالة 91 تعديا على مساحة 21362 مترا مربعا بنطاق 11 مركزا بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً، مع مصادرة جميع المعدات ومواد البناء المستخدمة والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور، وكذا التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية وتفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.

هذا وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 91 حالة تعدٍ بمساحة 21362 م2 بنطاق 11 مركز عبارة عن إزالة:

- 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 6000 م2 بنطاق قرى الأبعادية وشرنوب وزاوية غزال بدمنهور عبارة عن أعمدة خرسانية وقواعد وسملات وأسوار مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت وشدات خشبية.

- 18 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 4865 م2 بقريتي المسين وكوم زمران بالدلنجات عبارة عن مبانٍ وأسوار طولية وعرضية وأسقف وأعمدة خرسانية.

- 11 حالة تعدٍ بمساحة 3503 م2 بنطاق قرية فيشا بالمحمودية عبارة عن مبانٍ بالطوب الأحمر وسملات وأعمدة خرسانية.

- 13 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة 1648 م2 عبارة عن مبانى قواعد وسملات خرسانية وأعمدة خرسانية بالرحمانية.

- 12 حالة تعدٍ بمساحة 1186م2 بقريتي كوم البركة وسيدى غازى بكفر الدوار عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية.

- 2 حالة تعدٍ بمساحة 1000 م2 عبارة عن جمالون من الحديد والصاج وأسوار ومبانٍ من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بنطاق قرية أحمد عرابي بمركز بدر.

- 7 حالات تعدٍ بمساحة 960 م2 بنطاق قريتي الناصر وآدم بأبو المطامير عبارة عن مبانٍ وأسوار بالطوب الأبيض ومبانٍ بالطوب الأحمر.

- 4 حالات تعدٍ بمساحة 700 م2 بقريتي محلة الأمير وإدفينا برشيد.

- 6 حالات تعدٍ على الرقعة الزراعية بمساحة 565 مترا مربعا بنطاق قريتي أورين وأسمانيا بشبراخيت عبارة عن سملات وأعمدة خرسانية.

- 2 حالة تعدٍ بمساحة 490 م2 عبارة عن مبانٍ من الحجارة البيضاء وسملات بمركز إدكو.

- 4 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 445 م2 بوادي النطرون عبارة عن أسوار بالطوب البلوك ومبانٍ بدون سقف.



وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وجميع الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.