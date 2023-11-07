أورمان البحيرة تنظم معرض ملابس لدعم 300 أسرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير على المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم .





حيث صرح السيد رجب مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة أنه تم تنظيم معرض ملابس بالمجان لدعم 300 أسرة من محدودي الدخل والأرامل وذوي الإحتياجات الخاصة بقرى عزبة كوم عزيزة و الحديدى و النخلة البحرية و الجلاد والاصلاح والبركة و بسنتواى ودمسنا و حسين محمد بأبو حمص.

وأشادت نائب محافظ البحيرة بالدور الذى تقوم به جمعية الأورمان بالبحيرة في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجاً، وتكثيف المساعدات بها، موجهةً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الإجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها .