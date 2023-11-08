الكشف على 1169 مواطنا ضمن فعاليات قافلة طبية مجانية بالبحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتورهاني جميعة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية العزيمة بأبوالمطامير على مدار يومين ، تم خلالها الكشف على 1169 مواطنًا مجانا ، من خلال وجود 8 عيادات طبية .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتي الباطنة 328 - عيادة الأطفال 259 - الجراحة 131 - النساء 102- تنظيم الأسرة 24- العظام 231 - الأسنان 94 )

كما ضمت القافلة معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.