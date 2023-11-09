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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالطريق الدولي بالبحيرة

حادث بالبحيرة
حادث بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، صباح اليوم الخميس، جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الدولي عند الكيلو 20 بنطاق مركز وادي النطرون  بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الدولي عند الكيلو 20 امام مدخل قرية العدالة بنطاق ذات المركز، مما نتج عنه إصابة 5 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

مصابو حادث الطريق الدولي بالبحيرة 

 

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- ر.خ، 14 عاما، كدمات وسحجات في أنحاء الجسم، ا.خ، 6 سنوات، كدمات وسحجات في أنحاء الجسم، ش.م، 15 عاما، كدمات وسحجات في أنحاء الجسم، ف.ع، 40 عاما، كدمات وسحجات في أنحاء الجسم، ك..ا،  29 عاما، كدمات وسحجات في أنحاء الجسم.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الاسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.

البحيرة وقوع حادث مستشفى وادي النطرون التخصصي مركز شرطة وادي النطرون مديرية امن البحيرة نقل المصابين

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