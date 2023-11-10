إزالة 101 تعدٍ على 16040 مترا بنطاق 10 مراكز في البحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة عن إزالة 101 حالة تعدي على مساحة 16040 م2 بنطاق 10 مراكز عبارة عبارة عن إزالة 42 حالة تعدي على الأراضى الزراعية بقريتي كوم زمران والمسين بالدلنجات بمساحة 8669 م2 عبارة عن أعمدة خرسانية ومباني مكونه من اسوار طوليه وعرضية و 13حالة تعدي بمساحة 1750 م2 بقرى شرنوب و الأبعادية وزاوية غزال بدمنهور و 6 حالات تعدى بمساحة 1226 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الاحمر والابيض وسملات بالمحمودية

وتم إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 1070 م2 بالرحمانية عبارة عن مبانى بالطوب الاحمر وسملات خرسانيه وسقف خرسانى و 9 حالات تعدي بمساحة 985 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض والأسمنت ، والطوب الأحمر وشدات خشبية بإيتاي البارود و9 حالات تعدي على الرقعة الزراعية بمساحة 844 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض وأعمدة وسملات خرسانية بقرى سيدي غازي وبولينو كوم اشو و زُهرة و بنطاق مدينة كفر الدوار و5 حالات تعدي بمساحة 630 م2 عبارة عن أساسات من الطوب الأحمر و الطوب الأبيض وسملات خرسانية برشيد.

وتم إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 560 م2 عبارة عن أسوار ومباني بالطوب البلوك بدون سقف بقريتى الامام مالك و الصفا والمروة بوادي النطرون و 4 حالات تعدي بمساحة 235 م2 بقرية محلة بشر بشبراخيت و حالة تعدي بمساحة 71 م2 عبارة عن شدات خشبية وأعمدة خرسانية بقرية شابور بكوم حماده.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.