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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 101 تعدٍ على 16040 مترا بنطاق 10 مراكز في البحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة عن إزالة 101 حالة تعدي على مساحة 16040 م2  بنطاق 10 مراكز عبارة عبارة عن إزالة 42 حالة تعدي على الأراضى الزراعية بقريتي كوم زمران والمسين بالدلنجات بمساحة 8669 م2 عبارة عن  أعمدة خرسانية ومباني مكونه من اسوار طوليه وعرضية و 13حالة تعدي بمساحة  1750 م2  بقرى شرنوب و الأبعادية وزاوية غزال بدمنهور و 6 حالات تعدى بمساحة 1226 م2  عبارة عن مبانى بالطوب الاحمر والابيض وسملات بالمحمودية

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إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالطريق الدولي بالبحيرة

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الثلاثاء.. الكشف المجانى على مرضى السكر بالمعهد الطبى القومى في دمنهور

وتم إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 1070 م2 بالرحمانية عبارة عن مبانى بالطوب الاحمر وسملات خرسانيه وسقف خرسانى و 9 حالات تعدي بمساحة 985 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض والأسمنت ، والطوب الأحمر وشدات خشبية بإيتاي البارود و9 حالات تعدي على الرقعة الزراعية بمساحة  844 م2  عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض وأعمدة وسملات خرسانية بقرى سيدي غازي وبولينو كوم اشو و زُهرة و بنطاق مدينة كفر الدوار و5 حالات تعدي بمساحة 630 م2 عبارة عن أساسات من الطوب الأحمر و الطوب الأبيض وسملات خرسانية برشيد.

وتم إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 560 م2 عبارة عن أسوار ومباني بالطوب البلوك بدون سقف بقريتى الامام مالك  و الصفا والمروة  بوادي النطرون و  4 حالات تعدي بمساحة 235 م2 بقرية محلة بشر بشبراخيت و حالة تعدي بمساحة 71 م2 عبارة عن شدات خشبية وأعمدة خرسانية بقرية شابور بكوم حماده.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

البحيرة إزالة 7 حالات تعدي ازالة 7 حالات إزالة التعديات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعدي على الأراضى الزراعية مدينة كفر الدوار

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