نائب محافظ البحيرة: متابعة مستمرة لـ3915 مشروعا جاري تنفيذها ضمن "حياة كريمة"

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على استمرار الأعمال بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تعد مشروعا قوميا عملاقا يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات حيث تعد المبادرة مشروع القرن الحادي والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

تطوير الريف المصري "حياة كريمة" بحوش عيسي

تطوير الريف المصري "حياة كريمة" بحوش عيسي

تطوير الريف المصري "حياة كريمة" بحوش عيسي

وأشارت إلى أن المحافظة تٌولي اهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، مؤكدة أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لجميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع 3915 مشروعا فى شتى القطاعات بمراكز (دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون) بإجمالي 42 وحدة قروية وأكثر من3967 تابع.

كما أكدت حرصها على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وانتظام العمل بجميع المشروعات، موضحة أنه تم متابعة الإنتهاء من أعمال تطوير وتجديد موقف سيارات قرية الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى والمقام علي مساحة 307 م2 بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليون 980 الف جنيهاً.