عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة بالبحيرة.. تنفيذ 3915 مشروعا بتكلفة إجمالية تتجاوز 44 مليار جنيه

حياة كريمة بالبحيرة
حياة كريمة بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن الأعمال متواصلة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد مشروعا قوميا عملاقا يهدف إلى تحسين وإحداث تغييرجوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات، حيث تعد المبادرة مشروع القرن الحادي والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

txt

ضبط 8 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن وتحرير 18محضرا ضد مخالفين بالبحيرة

txt

بالتنسيق مع جامعة دمنهور.. تنفيذ قافلة سكانية بقرية البستان بمركز ومدينة الدلنجات

وقالت إن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً بتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بجميع الجوانب وتقديم جميع الخدمات.

وأوضحت أنه تتم المتابعة الدورية والمستمرة لجميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع 3915 مشروعا فى شتى القطاعات بمراكز “دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون” بإجمالي 42 وحدة قروية وأكثر من 3967  تابعا.

وشددت على حرصها على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وانتظام العمل بجميع المشروعات، تتم متابعة عدد من المشروعات الجارية ضمن المبادرة بمركزى أبو المطامير ودمنهور، ومنها أعمال إنشاء بمركز دمنهور مجمع خدمات ووحدة طب الأسرة وموزع الجهد الكهربائى بسنهور ومجمع خدمات وسويقة افلاقة وبمركز أبو المطاميرمحطة رفع الصرف الصحى ونقطة إطفاء كوم الفرج و سوق الخضر والفاكهة بأبو بكر الصديق ومركز شباب طه حسين ومكتب بريد جناكليس بالنمرية.

البحيرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروعات الجاري تنفيذها تنفيذ مبادرة حياة كريمه توفير حياة كريمة لجميع المصريين حياة كريمة بالبحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

وسائل إعلام إسرائيلية تنشر صورا لجنود قتـ لوا بانفجار فتحة نفق في غزة|شاهد

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تصدع البيت الإسرائيلي.. جالانت وجانتس يتجنبان مصافحة نتنياهو| شاهد

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

ترشيحاتنا

روسيا تعلن بدء إجلاء مواطنيها من قطاع غزة إلى مصر

دواء جعلني بين الحياة والموت.. خيري رمضان يكشف سبب غيابه مؤخرا

المالية: نجحنا في تدبير نصف مليار دولار تمويل تنموي جديد للمشروعات الصحية والتعليمية

حاجة مش مظبوطة.. لاعب سابق بالأهلي يشن هجوما عنيفا على أداء الفريق

الشيخ سلامة حسن الراضي .. محطات في حياة مؤسس الحامدية الشاذلية

تدمير النصب التذكاري لنيلسون مانديلا في إنجلترا .. والسبب مفاجئ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة للجمهور.. الزمالك يكشف حقيقة عودة بن شرقي وطارق حامد.. تفاصيل

في ذكراه.. ظهور نادر لزوجة محمود عبد العزيز الأولى.. شاهد

يشعل مواقع التواصل.. مقطع فيديو لشاب سعودي ينقذ عائلة كاملة من الاحتراق

وصفت طليقها بأعظم أب.. صور أثارت الجدل لـ اسما شريف منير

فيديو

كسر حاجز الـ1938 دولار.. تغيرات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هذه وصيتي الآن .. حنان مطاوع تكشف تفاصيل أزمتها الصحية وحقيقة دخولها السجن

مفاجأة ..أحمد فتوح يقترب من الأهلي مجانا.. فيديو

مأساة الدقيقة 24.. شاهد لحظة وفاة نجم منتخب غانا على أرض الملعب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ