حياة كريمة بالبحيرة.. تنفيذ 3915 مشروعا بتكلفة إجمالية تتجاوز 44 مليار جنيه

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن الأعمال متواصلة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد مشروعا قوميا عملاقا يهدف إلى تحسين وإحداث تغييرجوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات، حيث تعد المبادرة مشروع القرن الحادي والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

وقالت إن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً بتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بجميع الجوانب وتقديم جميع الخدمات.

وأوضحت أنه تتم المتابعة الدورية والمستمرة لجميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع 3915 مشروعا فى شتى القطاعات بمراكز “دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون” بإجمالي 42 وحدة قروية وأكثر من 3967 تابعا.

وشددت على حرصها على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وانتظام العمل بجميع المشروعات، تتم متابعة عدد من المشروعات الجارية ضمن المبادرة بمركزى أبو المطامير ودمنهور، ومنها أعمال إنشاء بمركز دمنهور مجمع خدمات ووحدة طب الأسرة وموزع الجهد الكهربائى بسنهور ومجمع خدمات وسويقة افلاقة وبمركز أبو المطاميرمحطة رفع الصرف الصحى ونقطة إطفاء كوم الفرج و سوق الخضر والفاكهة بأبو بكر الصديق ومركز شباب طه حسين ومكتب بريد جناكليس بالنمرية.