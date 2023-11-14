البحيرة: الانتهاء من تطبيق منظومة التحول الرقمي بـ المحمودية

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على استمرار جهود المحافظة وخطتها للعمل بالمنظومة الرقمية لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الإداري لمواكبة التطور التكنولوجي ومشروعات التحول الرقمي بالدولة.

وقام مسئولو التحول الرقمي بالمحافظة، في هذا الصدد بتفقد وحدة التحول الرقمي للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بحضور على زيد رئيس الوحدة المحلية و عمر جمعة مدير وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي وذلك ضمن الزيارات الميدانية التى تقوم بها الوحدة لمتابعة اعمال التحول الرقمى بنطاق المحافظة.

وتابع مسئولو التحول الرقمي الإنتهاء من تفعيل المنظومة بنطاق ديوان الوحدة المحلية وربطها بالوحدات القروية التابعة وكذلك المركز التكنولوجى ووحدة المتغيرات المكانية ومركز اصدار التراخيص بالوحدة وذلك لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تم عمل خريطة معلومات جغرافية موحدة على برنامج ( GIS ) لربط الإدارات الخدمية التابعة بالوحدة المحلية لتشمل جميع البيانات الخاصة بالمركز بالإضافة الى تفعيل العمل بمنظومة البصمة الاليكترونية بديوان الوحدة المحلية و الوحدات القروية لضمان الانضباط الادارى وحسن أداء العمل.