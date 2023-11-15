تموين البحيرة: ضبط 9.5 طن مخلل داخل مصانع بدون ترخيص

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر ، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية على الأسواق أسفرت بمركز دمنهور تم ضبط 5 طن مخلل داخل مصنع بدون ترخيص و 2طن ملح طعام داخل مصنع البان بدون ترخيص و 2طن أعلاف مجهولة المصدر .

و بحملة مماثلة بمركز إيتاى البارود تم ضبط 4.5طن مخلل داخل مصنع بدون ترخيص و طن محسن زراعى مجهول المصدر ،كما تم تحرير 7محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت إدارة تموين أبو حمص من ضبط 2500 عبوة مقرمشات وحلويات ومياة غازية منتهية الصلاحية و300 لتر سولار تم تجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع ،كما تم تحرير 6 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.