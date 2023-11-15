إزالة 76 حالة تعد في نطاق 10 مراكز بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 76 حالة تعد بمساحة 10959 م2 في نطاق 10 مراكز، منها 15 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 3603 م2 بقرى المسين وطيبة وكوم زمران والوفائية بالدلنجات عبارة عن أعمدة خرسانية وقواعد ومباني مقسمه أسوار طولية وعرضية من الطوب الأبيض.

وشملت الأعمال إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 1950 م2 بنطاق قرى دسونس أم دينار وزاوية غزال وشرنوب و الأبعادية بدمنهور عبارة عن أعمدة خرسانية وأسقف مكتملة وقواعد وسملات وأسوار ومباني مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت و 10 حالات تعد بمساحة 1134 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وأعمدة خرسانية برشيد و 7 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 980 م2 بنطاق قرية ديروط بالمحمودية.

كما تم إزالة 8 حالات تعد بمساحة 975 م2 بمدينة الرحمانية عبارة عن مبانى بالطوب الاحمر وسملات خرسانيه وسقف خرسانى و 3 حالات تعد بمساحة 900 م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية ومباني بالطوب الأبيض الجيرى والمونة الاسمنتية بنطاق الوحدة المحلية لقرية ابو بكر الصديق ببدر و 5 حالات تعد بمساحة 499 م2 بإدكو و 6 حالات تعد بمساحة 450 م2 بشبراخيت و 4 حالات تعد بمساحة 308 م2 عبارة عن مبانى بالطوب الابيض واعمده خرسانية بقرية بولين بكفر الدوار و حالتي تعد بمساحة 160 م2 عبارة عن مباني وأسوار بالطوب البلوك بقرية الحمراء بوادي النطرون.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.