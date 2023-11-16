تموين البحيرة: ضبط 5 أطنان مخصبات زراعية وآلاف العبوات الفارغة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي .

وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر ،وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية ، سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ حملة تموينية بمركز وادى النطرون .

أسفرت عن ضبط 8 طن مخصبات زراعية داخل 200 جركن وتانك كبير وآلاف العبوات الفارغة والاستيكارات ومعدات بمصنع بدون ترخيص وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.