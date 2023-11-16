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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأحد المقبل .. بدء تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة بكفر الدوار

سيارات متنقلة بالبحيرة
سيارات متنقلة بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على إهتمام الدولة بتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لـ«رؤية مصر 2030».

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مشيرة الى انه سيتم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة كفر الدوار ،بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة و لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين .

حيث سيتم توفير سيارة المركز التكنولوجى المتنقل بمدينة كفر الدوار بداية من يوم الأحد  الموافق2023/11/19 بمدخل المدينه بجوار فتح الله ماركت و يوم الاثنين 11/20 ستتواجد بشارع المحكمه ويوم الثلاثاء11/21 بشارع الجيش زاوية عبود ويوم الاربعاء التمليك اول شارع لقاء و الخميس بشارع الجمهوريه بنفق السكه الحديد.

وتقدم العديد من الخدمات ، تسهيلاً على المواطنين ، منها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع و تراخيص المحال العامة و تراخيص الاشغالات و الإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

وأكدت الدكتوره نهال بلبع أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع في تحويل القطاع الحكومي، والذى يمثل ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد، وتقديم خدمات من خلال قنوات جديدة ومتطورة والتخفيف من الأعباء الإدارية ، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.

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