إنقاذ إنسان.. ندوة حول الإسعافات الأولية بمركز الإبداع الفني بالبحيرة

نظم فرع ثقافة البحيرة تحت إشراف محمد البسيونى بالتعاون مع جمعية أحباب المصطفى لتنمية المجتمع ندوة حول الإسعافات الأولية بعنوان "إنقاذ إنسان" بمركز الإبداع الفني بدمنهور حاضر فيها هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة و بحضور المستشارالسيد الفيل رئيس مجلس أمناء مدينة النوبارية الجديدة و ياسمين الشباسي مدير مركز الإبداع الفني بدمنهور وسماح القاضي مدير إدارة الثقافة الصحية وصحة البيئة بالمديرية وسعد زيدان رئيس الجمعية.

أوضح هاني جميعة خلال الندوة طرق عمل الإسعافات الأولية والإجراءات الواجب اتباعها مع حالات الإغماء، والحروق، والنزيف، وعقر الكلاب والقطط، ولدغ الثعبان وقام بإجراء تطبيق عملي أمام الحضور ، كما تناول أعراض الجلطة الدماغية، والإنجازات التي تمت في هذا المجال بمحافظة البحيرة.

وأشار إلى وحدات إذابة الجلطات الدماغية على مستوى المحافظة، والجوائز التي تم حصدها فى الفترة الأخيرة، مؤكدا على ضرورة عدم تجاهل أى أعراض مرضية تظهر على الشخص ، حيث أن معرفة الشخص ذاته والطبيب المعالج بكافة الأعراض التى تظهر هى الطريق نحو الإكتشاف المبكر للمرض.

كما أكد المستشار السيد الفيل أن أعظم نعمة أنعم الله بها على الإنسان هى نعمة الحياة ، وحرم الله تعالى التعدي على هذه النعمة بأي شكل من الأشكال مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتربية النشىء وأن يكون الجميع سفراء للوعي.