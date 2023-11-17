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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأحد.. انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة

مديرية الطب البيطرى
مديرية الطب البيطرى بالبحيرة

أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة أشرف محى الدين إنطلاق الحملة القومية الثالثة لعام 2023  لتحصين الماشية من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع،  بدءا من الأحد  الموافق 19 نوفمبر الجاري، من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

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وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباه في أية أمراض وبائية، للعمل على تعظيم الإنتاج لدى المربين و المزارعين و حائزى الثروة الحيوانية.

ووجهت مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.

البحيرة الحملة القومية الثالثة الحملة القومية الثروة الحيوانية الدكتورة نهال بلبع انطلاق فعاليات الوادى المتصدع حمي القلاعية ضد مرضى الحمي القلاعية طب البيطري مديرية الطب البيطري بالبحيرة

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