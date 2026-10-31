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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد سامي يكشف كواليس التحضير لمسلسل تمكين ومشاركة خالد صلاح في تطوير النص الدرامي

محمد سامي وخالد صلاح
محمد سامي وخالد صلاح
تقى الجيزاوي

نشر المخرج محمد سامي مقطع فيديو من كواليس التحضيرات الجارية لمسلسله الجديد تمكين، كشف خلاله عن مشاركة الكاتب الصحفي خالد صلاح في أعمال البحث والتطوير للنص الدرامي، ومراجعة التفاصيل التاريخية والدرامية المرتبطة بأحداث المسلسل، الذي يجري الإعداد له وسط جلسات عمل مكثفة

وظهر خالد صلاح في الفيديو الذي نشره محمد سامي وهو يقف أمام لوحة كبيرة، يشرح مجموعة من الأفكار والتفاصيل المتعلقة بأحداث المسلسل ، خلال إحدى جلسات البحث والتطوير، حيث فاجأه سامي بتصويره دون علمه، في أجواء اتسمت بالمرح والجدية في العمل.

ومازح محمد سامي خالد صلاح بشأن ساعات العمل الطويلة، مشيرا إلى أن جلسات التحضير تبدأ من الثامنة صباحا وقد تستمر حتى الثانية عشرة منتصف الليل، في إشارة إلى حجم الجهد المبذول في الإعداد للمسلسل الجديد

يأتي مسلسل تمكين من تأليف و إخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وبطولة النجوم عمرو سعد وياسمين صبري وخالد الصاوي، إلى جانب باقة كبيرة من النجوم والنجمات الذين يشاركون في العمل كضيوف شرف

من جانبه، أعرب الكاتب الصحفي خالد صلاح عن سعادته وفخره بالمشاركة في أعمال البحث والتطوير الخاصة بالمسلسل، مؤكدا اعتزازه بالتعاون مع المخرج الكبير محمد سامي، الذي وصفه بأنه واحد من أبرز المخرجين وصناع الدراما في مصر والعالم العربي.

وقال خالد صلاح إن متابعته عن قرب لكواليس التحضير للمسلسل، وما يطرحه محمد سامي من أفكار وتفاصيل ورؤى درامية، تجعله على ثقة بأن الجمهور سيكون أمام قصة كبيرة جدا ومختلفة عما اعتاد مشاهدته في الدراما المصرية.

وأضاف أن محمد سامي يحضر لمفاجأة فنية حقيقية، من خلال رؤية جديدة وجريئة في تناول الأحداث وبناء الشخصيات، مؤكدا أن حجم الجهد المبذول في التحضير والتفاصيل الدقيقة التي يعمل عليها المخرج تعكس طموحه لتقديم تجربة درامية استثنائية لم يسبق تقديمها بهذا الشكل

وأشار خالد صلاح إلى أن أكثر ما يلفت انتباهه في تجربة العمل مع محمد سامي هو قدرته على تحويل الأفكار إلى عالم درامي متكامل، وحرصه على أدق التفاصيل، معتبرا أن مسلسل تمكين سيكون واحدا من الأعمال التي تثير اهتمام الجمهور وتفاجئه على مستوى القصة والرؤية والإخراج

وتتواصل حاليا جلسات التحضير والبحث والتطوير لمسلسل تمكين، في إطار العمل على بناء التفاصيل الدرامية والتاريخية للشخصيات والأحداث، تمهيدا للانتقال إلى المراحل التالية من تنفيذ المسلسل

محمد سامي مسلسل تمكين خالد صلاح

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