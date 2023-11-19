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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة: انعقاد غرفة العمليات المركزية لمتابعة عدم استقرار الأحوال الجوية

غرفة العمليات المركزية
غرفة العمليات المركزية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد القصوى وإنعقاد غرفة العمليات وإدارة الازمات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار 24ساعة لمتابعة حالة الطقس وعدم إستقرار الأحوال الجوية  وسقوط الامطار وذلك وفقاً لتقرير هيئة الأرصاد الجوية .

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البحيرة.. انتشار كافة المعدات لرفع تراكمات وتجمعات المياه

انعقدت منذ صباح اليوم غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة برئاسة كامل غطاس السكرتير العام المساعد ،بحضور أعضاء غرفة العمليات حيث تتم المتابعة المستمرة على مدار الساعة لجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والعمل على تلقى كافة شكاوى المواطنين والتدخل الفورى لحل اى مشكلة تطرأ.

وذلك بالتزامن مع انعقاد كافة  الغرف الفرعية بالمراكز وانتشار كافة الفرق والمعدات والأطقم لمواجهة حالة الطقس. 

حيث أكد السكرتير العام المساعد خلال اجتماعه على قيام إدارة الأزمات ورؤساء الوحدات المحلية والشركات العامة والمديريات الخدمية برفع درجة الإستعداد ،ورفع تجمعات مياه الأمطار أولاً بأول لإنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين. 

كما شدد على المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق و مراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

البحيرة استقرار الأحوال الجوية السكرتير العام المساعد الوحدات المحلية درجة الإستعداد القصوى غرفة العمليات المركزية

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