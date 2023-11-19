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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة ..ضبط 6 مخابز لتصرفهم فى 72 شيكارة دقيق بلدى مدعم

تموين البحيرة
تموين البحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية أسفرت بمركز حوش عيسى تم ضبط مخبز تصرف فى 8 شكائر دقيق بلدى مدعم و  8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و4 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى، كما تم تحرير 8 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين.

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و بمركزى إيتاي البارود و المحموديه تم ضبط 20 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبزين تصرفا فى19شيكارة دقيق بلدى مدعم كما تم تحرير 7مخابز لعدم نظافة أدوات العجين و5محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

و بحملة مماثلة بمركز دمنهور تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25جرام وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و آخر لتجميعه 30شيكارة دقيق بلدى و مخبز تصرف فى 16شيكارة دقيق و 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل.

وبمركزى كوم حمادة ووادى النطرون تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جرام وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة 3 شهور مع توفير حصة الخبز للمواطنين و3 مخابز لتصرفهم فى 29 شيكارة دقيق بلدى و6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق،  كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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