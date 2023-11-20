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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة تيسيرًا على المواطنين بالبحيرة

سيارات متنقلة بالبحيرة
سيارات متنقلة بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي وتقديم خدمة تكنولوجية جديدة من خلال سيارة متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة تابعة لوزارة التنمية المحلية.

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إزالة 46 حالة تعد على مساحة 9377 م2 بنطاق 6 مراكز بالبحيرة

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تمويل 33 ألفا و368 مشروعا في محافظة البحيرة

مشيرة إلى استمرار تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة كفر الدوار حيث تتواجد اليوم بشارع المحكمة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا  وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة و لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين .

حيث يتم تقديم العديد من الخدمات ، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع و تراخيص المحال العامة و تراخيص الإشغالات و الإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

الجدير بالذكر أنه سيتم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة كفر الدوار غدا الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر بشارع الجيش زاوية عبود ويوم الأربعاء 22 نوفمبر بمنطقة التمليك اول شارع لقاء و الخميس 23 نوفمبر بشارع الجمهورية بنفق السكه الحديد.

البحيرة الخدمات المقدمة للمواطن تراخيص المحال العامة سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة سيارة المركز التكنولوجي مراكز تكنولوجية متنقلة

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