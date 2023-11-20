استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة تيسيرًا على المواطنين بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة حرص الدولة على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي وتقديم خدمة تكنولوجية جديدة من خلال سيارة متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة تابعة لوزارة التنمية المحلية.

مشيرة إلى استمرار تشغيل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بمدينة كفر الدوار حيث تتواجد اليوم بشارع المحكمة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة و لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين .

حيث يتم تقديم العديد من الخدمات ، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع و تراخيص المحال العامة و تراخيص الإشغالات و الإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

الجدير بالذكر أنه سيتم توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة كفر الدوار غدا الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر بشارع الجيش زاوية عبود ويوم الأربعاء 22 نوفمبر بمنطقة التمليك اول شارع لقاء و الخميس 23 نوفمبر بشارع الجمهورية بنفق السكه الحديد.