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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمويل 33 ألفا و368 مشروعا في محافظة البحيرة

مشروعك بالبحيرة
مشروعك بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على اهتمام الدولة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال "مشروعك"، لما له من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030 ، التي تستهدف العمل على تعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

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وشهد المشروع تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، وبلغ إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع منذ انطلاق المبادرة وحتى الأن 3 مليارات و215 مليون و526 ألف جنيه وذلك لتمويل عدد 33 ألف و368 مشروعاً استثماريا متنوعاً  تجاري وصناعي وزراعي وخدمي ، وساهمت تلك المشروعات فى توفير أكثر من 86 ألف فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

وأشار أكرم مكرم المدير التنفيذي لـ " مشروعك أن إجمالي حجم القروض الممنوحة خلال شهر أكتوبر الماضي من خلال (مشروعك ) 4 مليون و940 الف جنيه وذلك لتمويل 21 مشروعاً استثماريا متنوعاً، حيث ساهمت فى توفير 55 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة، حيث أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع والذى يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه.

وقد أكدت الدكتورة نهال بلبع أن المشروع يُعد بوابة للشباب لريادة الأعمال من خلال منحة قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات تنموية تساعد فى دعم الإقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بتذليل كافة العقبات وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، مع الإلتزام بإجراءات التقديم والإستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة "مشروعك" وتكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للإستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.

البحيرة المشروعات المتوسطة والصغير تنفيذ مشروعات تحقيق التنمية المستدامة ريادة الاعمال محافظ البحيرة مشروعات تنموية منح القروض مصر 2030 متناهية الصغر قطاع المشروعات المتوسطة رؤية مصر 2030

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