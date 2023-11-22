عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشوب حريق هائل داخل جرن لتخزين قش الأرز بالبحيرة

حريق هائل داخل جرن
حريق هائل داخل جرن لتخزين بالات قش الأرز بالبحيرة

 شب منذ قليل حريق هائل داخل جرن لتخزين بالات قش الأرز بقرية الطود التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية من أجل المساهمة في السيطرة على الحريق،  وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

حريق هائل داخل جرن لتخزين بالات قش الأرز بالبحيرة
حريق هائل داخل جرن لتخزين بالات قش الأرز بالبحيرة
حريق هائل داخل جرن لتخزين بالات قش الأرز بالبحيرة
حريق هائل داخل جرن لتخزين بالات قش الأرز بالبحيرة
حريق هائل داخل جرن لتخزين بالات قش الأرز بالبحيرة

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من العميد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بوقوقع حريق داخل جرن لتخزين بالات قش الأرز بقرية الطود التابعة لدائرة المركز،  وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة. 

txt

نائب محافظ البحيرة تستقبل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لافتتاح فرعها بدمنهور

txt

استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة تيسيرًا على المواطنين بالبحيرة

وعلى الفور تم الدفع بعدد 11 سيارة حماية مدانية وتم عمل كردون حول الحريق من أجل المساهمة في الحد من انتشاره للاماكن المجاورة ، وجارى السيطره على الحريق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة والاجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حمادة برئاسة اللواء محسن لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب  النيران في عدد 4 الآلاف بآلة قش ارز داخل جرن على مساحة  فدان ملك، " أحمد ك ال " وجارى السيطرة على الحريق ومعرفة أسبابه.

وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابستها.

البحيرة السيطرة على الحريق كوم حمادة مركز شرطة كوم حمادة مدينة كوم حماده مدير أمن البحيرة واقعة حريق نشوب حريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

هعمل فحوصات.. نجوى إبراهيم تكشف لـ «صدى البلد» تفاصيل حالتها الصحية

ترشيحاتنا

3 أمريكيين ضمن المفرج عنهم في اتفاق الرهائن بين إسرائيل وحماس

بجهود مصرية وقطرية.. حماس تعلن التوصل لهدنة إنسانية في غزة 4 أيام

نجم الزمالك السابق: القلعة البيضاء المرشح الأول للفوز بالكونفدرالية

بعدما طالب بحق فلسطين.. أين اختفى عالم الزلازل الهولندي؟

هيئة الموانئ: مرور 759 من حاملي الجنسيات المزدوجة بفلسطين إلى مصر

بدعم من الدولار.. تحرك مفاجئ بأسعار الذهب في الأسواق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. جورجينا تثير الجدل بإطلالتها الملفتة عبر إنستجرام |شاهد

مشاهد صادمة| تفاصل خناقة جمهور البرازيل والأرجنتين في المدرجات.. جرحى وتكسير وفوضى

سرقة محل مجوهرات في إسطنبول بـ«الريموت» خلال دقيقة واحدة |تفاصيل

من غير تكاليف.. حيل تجعل الأظافر تنمو بسرعة

فيديو

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ