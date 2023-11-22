نشوب حريق هائل داخل جرن لتخزين قش الأرز بالبحيرة

شب منذ قليل حريق هائل داخل جرن لتخزين بالات قش الأرز بقرية الطود التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية من أجل المساهمة في السيطرة على الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق هائل داخل جرن لتخزين بالات قش الأرز بالبحيرة

حريق هائل داخل جرن لتخزين بالات قش الأرز بالبحيرة

حريق هائل داخل جرن لتخزين بالات قش الأرز بالبحيرة

حريق هائل داخل جرن لتخزين بالات قش الأرز بالبحيرة

حريق هائل داخل جرن لتخزين بالات قش الأرز بالبحيرة

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من العميد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بوقوقع حريق داخل جرن لتخزين بالات قش الأرز بقرية الطود التابعة لدائرة المركز، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.

وعلى الفور تم الدفع بعدد 11 سيارة حماية مدانية وتم عمل كردون حول الحريق من أجل المساهمة في الحد من انتشاره للاماكن المجاورة ، وجارى السيطره على الحريق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة والاجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حمادة برئاسة اللواء محسن لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب النيران في عدد 4 الآلاف بآلة قش ارز داخل جرن على مساحة فدان ملك، " أحمد ك ال " وجارى السيطرة على الحريق ومعرفة أسبابه.

وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابستها.