احتفالية ثقافية وفنية بمناسبة أعياد الطفولة بمكتبة دمنهور العامة بالبحيرة

أقامت مكتبة مصر العامة بدمنهور احتفالية كبيرة بمناسبة أعياد الطفولة تضمنت مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة والفقرات الفنية في حضور 200 طفل وطفلة .

حيث شارك بالاحتفالية عدد من المدارس المختلفة وهى ناصر الثانوية الزراعية و بني الجيشي الرسمية لغات و محمد خميس الرسمية لغات، المتميزة و احمد بهجت مناع ، الاعدادية، الجمهورية و التعاون الانساني الاعدادية بنات و محطة كهرباء زاوية غزال ابتدائي واعدادى و الراهبات و معاذ بن جبل التجريبية و الصفوة .

وأشار أحمد هواش مدير المكتبة أن الإحتفالية تضمنت فقرات للشعر والغناء والاستعراضات بالمسرح الروماني بحديقة المكتبة. كما شاركت هذه المدارس ببعض المجسمات الفنية و إقامة معرض الرسم والفنون.

كما أقيمت على هامش الإحتفالية ورش اشغال يدوية وفنية ورسم وتلوين وورش الاورجامي و تلوين الوجه ، كما أقيمت ورش الحكى والقراءة والألعاب التفاعلية بأتوبيس المكتبة المتنقلة .