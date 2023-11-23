إقامة محطة رفع صرف صحي بقرية دمسنا في البحيرة

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة اجتماعا بشأن الطلب المقدم من أهالي قرية دمسنا بمركز إيتاي البارود لبحث إمكانية الاستغناء عن جزء من مبدأ مصرف دمسنا التابعة للوحدة المحلية لقرية نكلا العنب لإقامة محطة رفع صرف صحي بالقرية وذلك بحضور عبد الله حامد رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا و معتز محي الدين محمد مدير عام صرف جنوب شرق البحيرة وكافة الجهات المعنية وممثلي الجهات المعنية.

أكد السكرتير المساعد على ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق الصالح العام وخدمة المواطنين وتماشيا مع اتجاه الدولة المصرية الحديثة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على قيام محافظة البحيرة بمخاطبة الدكتور وزير الموارد المائية والري بطلب الاستغناء عن مساحة 100م وفقا للمعاينة على الطبيعة وذلك تحقيقا للخطط التنموية بالمحافظة وفقا لحدود نزع الملكية بمعرفة أجهزة هيئة الصرف.

كما تلتزم الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود بإعداد عدد 2 خريطة مقياس رسم مناسب بغرض الاستغناء عن المساحة المذكورة حتى أقرب مجمع وفقا لحدود نزع الملكية.