عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 522 مواطنا في قافلة طبية بالبحيرة

مديرية الصحة بالبحيرة
مديرية الصحة بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده ومؤسسة راعي مصر، قافلة طبية بقرية دمشلي التابعه للوحدة المحلية لقرية البريجات تم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد 522 من أهالي القرية بمختلف التخصصات ( 203 باطنة وجلدية وأمراض نساء -  125 رمد   - 105 أسنان - 89 عظام) بالإضافة إلى توفير الأدوية اللازمة بالمجان.

txt

تموين البحيرة: ضبط 160 ألف لتر سولار باعها صاحب محطة بالسوق السوداء

txt

انطلاق قافلة دعوية مكبرة بمركز رشيد في البحيرة

 

يأتى ذلك إستمرارا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

كما يأتى في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.

البحيرة القضية السكانية القوافل الطبية تكثيف القوافل الطبية والسكانية مؤسسات المجتمع المدني وحدة السكان بالمحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا

مفاجأة مدوية.. نجم هجوم الأهلي يطلب الرحيل عن الفريق بشكل نهائي

مفاجأة.. الزمالك يعلن فسخ التعاقد مع هذا اللاعب| إعلامي يكشف التفاصيل

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

اظبط التردد.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلى وميدياما الغاني في دوري الأبطال

عديمة الأخلاق.. هجوم نارى على فنانة شهيرة بسبب تجاهل معجبة.. تفاصيل

بطل القارة يستعد لاقتناصها| الاتحاد الأفريقي يمنح الأهلي «فرصة الموسم» للانتقام من صن داونز

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة|اعرف مميزات الكارت

ترشيحاتنا

فنان فلسطينى: لا أمانع المشاركة فى عمل يضم ممثلين يهود

حكاية مشروع ضخم تنفذه الحكومة لخدمة أهالي الإسكندرية| التفاصيل وموعد البدء

فرص ضائعة بالجملة.. 30 دقيقة من مباراة الأهلي وميدياما

بعد غياب .. تامر حسني يظهر في حفل زفاف نجل محمد ثروت

نتنياهو هو الإرهابي.. عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب

انتبه.. عدم تناول هذه الأطعمة يزيد الشعور بالبرد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة فرنسية ضخمة لمقاطعة الملابس في تخفيضات الجمعة السوداء.. ما السبب؟

جيوش الفقراء والعبيد والفرسان المعدمين .. اعرف سر قيام الحملات الصليبية

طرق تقليل الانتفاخ الناتج عن أكل العدس في الشتاء

الخطيب وعلي جمعة أبرز الحضور في حفل زفاف نجل محمد ثروت ..صور

فيديو

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي|فيديوجراف

تامر حسني يقدم العزاء لشريف رمزي في وفاة شقيقه.. فيديو

دولارات عليها صورته وبيشرب منتج أمريكي.. الجمهور يهاجم محمد رمضان (فيديو جراف)

1200 جنيه في الشهر .. الحكومة تطرح شقق إيجار لمدة 7 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ