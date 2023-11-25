الكشف على 522 مواطنا في قافلة طبية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده ومؤسسة راعي مصر، قافلة طبية بقرية دمشلي التابعه للوحدة المحلية لقرية البريجات تم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد 522 من أهالي القرية بمختلف التخصصات ( 203 باطنة وجلدية وأمراض نساء - 125 رمد - 105 أسنان - 89 عظام) بالإضافة إلى توفير الأدوية اللازمة بالمجان.

يأتى ذلك إستمرارا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

كما يأتى في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.