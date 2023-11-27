رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الالتهابات الفيروسية لا تعالج بالمضادات الحيوية

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن تفاصيل انتشار الفيروسات التنفسية خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وقال "حسني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "نشهد فترة انتشار ونشاط الالتهابات الفيروسية".

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا "الالتهابات الفيروسية لا تحتاج إلى علاج إلا في حالات خاصة مثل استمرار ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 48 ساعة ".

وتابع "الالتهابات الفيروسية لا يتم علاجها بالمضادات الحيوية، وسوء استخدام المصضادات الحيوية يؤدي إلى ظهور أنواع من البكتريا المضادة للمضادات الحيوية ".

واختتم "إذا ارتفعت درجة الحرارة عن 40 درجة مئوية ولفترة طويلة قد تؤدي إلى خلل في وظائف الجسم وفي هذه الحالة لابد من استشارة طيب والتوجه للمستشفى ".