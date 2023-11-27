تحذير عاجل بسبب انتشار الأمراض الفيروسية: ارتدوا الكمامات.. فيديو

حذر الدكتور أيمن سالم، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، من انتشار الأمراض الفيروسية مع دخول فصل الشتاء، لافتا إلى أن فيروس كورونا لم ينته.

وقال الدكتور أيمن سالم، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "فيروس كورونا موجود لكن بمتحورات مختلفة".

وأضاف: "الفيروسات الحالية ليست بشدة كورونا لكن لابد من الاهتمام بالتدابير الاحترازية ويفضل العزل حال الإصابة بنزلة برد، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، وأن تكون المخالطة بحرص شديد، وأيضا الأطفال".

وشدد الدكتور أيمن سالم، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، على أهمية ارتداء الكمامة في الأيام المقبلة خاصة في أيام الشتاء، مؤكدا أن الكمامة تساعد على منع انتقال الفيروس من إنسان إلى آخر.

وأكد الدكتور أيمن سالم، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني،: "التدابير الاحترازية مهمة هذه الأيام"، مضيفا: " الفيروسات الحالية ليست بحدة فيروس كورونا، خاصة أن كورونا نتج عنه وفيات، ولذا تم الاهتمام بتدابير احترازية مشددة".