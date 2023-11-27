"بيبوس الأيادي".. محلل سياسي: نتنياهو في أزمة جديدة بعد الضغط الأمريكي ..فيديو

أكد الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، أن الدعم الأمريكي لإسرائيل غير مشروط ومستمر لنهاية العملية العسكرية.

وأضاف “شرقاوي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "إدارة جو بايدن تتعرض لضغط محلي ممثل في المظاهرات التي خرجت على مدار الأيام الماضية بشأن ما يحدث في قطاع غزة".

وأكد المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، "نتنياهو قبل 3 شهور من عملية طوفان الأقصى كان يطالب أمريكا بعدم التدخل في شئون بلاده، لكن الآن يبوس الأيادي الأمريكية لمساعدته في الحرب على حماس".

وتابع: "إسرائيل شهدت عصيانا عسكريا ومظاهرات في الداخل؛ اعتراضا على سياسية اليمين المتطرف"، مشيرا إلى أن "الحزب الديمقراطي طالب بايدن بوقف الحرب مع وقف إرسال المساعدات لإسرائيل باعتبار إسرائيل تقوم بارتكاب جرائم ومجازر في حق المدنيين".

واختتم "بنيامين نتنياهو هزم في الداخل الإسرائيلي من كل الجوانب سواء عسكريا وسياسيا ونهايته اقتربت".